×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Kore#Rusya#Kim Jong Un
Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusyada Kritik zirve için gözler Kremlinde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 09:15

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Kuzey Kore'nin Putin hamlesi gözlerin Rusya'ya çevrilmesine neden oldu. Kuzey Kore lideri Kim'i taşıyan 'yeşil tren' Rusya'ya giriş yaptı. Dünya trenin rotasını canlı canlı takip ederken Kremlin'den beklenen açıklama geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Moskova'nın Kuzey Kore'den silah satın alacağı iddiası dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alarak 'bedelini öderler' uyarısına rağmen beklenen adım atıldı.

Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusyada Kritik zirve için gözler Kremlinde
Kuzey Kore, Kim'in yolculuğundan önce çekilen bu kareyi bugün dünyaya servis etti...

Haberin Devamı

Dün kendisini taşıyan 'yeşil tren' ile yola çıkan Kim bugün Rusya'ya giriş yaptı.

Meşhur trenin rotasını dünya dakika dakika takip ederken merakla beklenen açıklama Kremlin'den geldi.

Kremlin, Kim Jong Un'un Rusya'da olduğunu doğruladı. Interfax haber ajansına göre açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşta Rusya'nın egemen bir ulusa saldıran taraf olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler.'

ABD'nin uyarıları hakkından da konuşan Peskov, Rusya ve Kuzey Kore'nin ABD'nin açıklamalarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bildiğiniz gibi, Kuzey Kore dahil komşularımızla ilişkilerimizi yürütürken, Washington'un uyarıları değil, iki ülkemizin çıkarları bizim için önemlidir. Odaklanacağımız konu iki ülkemizin çıkarlarıdır.'

Gözden Kaçmasınİsrailli gazeteden çarpıcı analiz: Erdoğan İsraile Liberalizm dersi veriyorİsrailli gazeteden çarpıcı analiz: Erdoğan İsrail'e Liberalizm dersi veriyorHaberi görüntüle

TRENDE KİMLER VAR?

NK News'in konuya yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Kim'e savunma bakanı, dışişleri bakanı ve silah üretimi ve uzay teknolojisinden sorumlu yetkililer de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey isim eşlik ediyor.

Aynı haberde Kore Halk Ordusu Polis Şefleri Ri Pyong Chol ve Pak Jong Chon'un yanı sıra donanma komutanı Kim Myong Sik'in de trende olduğu bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Kore#Rusya#Kim Jong Un

BAKMADAN GEÇME!