Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Moskova'nın Kuzey Kore'den silah satın alacağı iddiası dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'yi hedef alarak 'bedelini öderler' uyarısına rağmen beklenen adım atıldı.

Kuzey Kore, Kim'in yolculuğundan önce çekilen bu kareyi bugün dünyaya servis etti...

Haberin Devamı

Dün kendisini taşıyan 'yeşil tren' ile yola çıkan Kim bugün Rusya'ya giriş yaptı.

Meşhur trenin rotasını dünya dakika dakika takip ederken merakla beklenen açıklama Kremlin'den geldi.

Kremlin, Kim Jong Un'un Rusya'da olduğunu doğruladı. Interfax haber ajansına göre açıklama Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapıldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşta Rusya'nın egemen bir ulusa saldıran taraf olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullanmıştı; 'Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler.'

ABD'nin uyarıları hakkından da konuşan Peskov, Rusya ve Kuzey Kore'nin ABD'nin açıklamalarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Peskov açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bildiğiniz gibi, Kuzey Kore dahil komşularımızla ilişkilerimizi yürütürken, Washington'un uyarıları değil, iki ülkemizin çıkarları bizim için önemlidir. Odaklanacağımız konu iki ülkemizin çıkarlarıdır.'

TRENDE KİMLER VAR?

NK News'in konuya yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Kim'e savunma bakanı, dışişleri bakanı ve silah üretimi ve uzay teknolojisinden sorumlu yetkililer de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey isim eşlik ediyor.

Aynı haberde Kore Halk Ordusu Polis Şefleri Ri Pyong Chol ve Pak Jong Chon'un yanı sıra donanma komutanı Kim Myong Sik'in de trende olduğu bilgisine yer verildi.