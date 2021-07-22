MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor... İsrailli firmadan akıllara durgunluk veren savunma!
GeriDünya Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor... İsrailli firmadan akıllara durgunluk veren savunma!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
BBC TÜRKÇE
Haber Giriş: 22.07.2021 - 18:49 | Son Güncelleme:

Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor... İsrailli firmadan akıllara durgunluk veren savunma!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya casus yazılım 'Pegasus' skandalı konuşuyor... İsrailli firmadan akıllara durgunluk veren savunma!

İsrailli NSO Group adlı şirket, geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un hükümetler tarafından binlerce kişinin telefonunu takip etmek üzere kullanıldığının ileri sürülmesi üzerine açıklama yaptı.

Şirket, Pegasus yazılımıyla ilgili eleştirileri, "alkollü araç kullanırken kaza yapılınca şoförü değil araba üreticilerini suçlamaya" benzetti.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Pegasus uygulamasıyla ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından NSO tüm dünyadan tepkilerle karşılaşmıştı.

Uygulama, iPhone ve Android cihazlara yüklenerek mesajların, fotoğrafların, e-posta'ların ve arama kayıtlarının sızdırılmasını sağlayabiliyor.

Macrondan flaş Pegasus adımı
Macron'dan flaş 'Pegasus' adımı
Casus yazılım skandalında bomba gelişme
Casus yazılım skandalında bomba gelişme!

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi