Dünya çapında gişe rekorları kırıyor! Barbie filmini bir ülke daha yasakladı

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Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, Lübnan’ın ardından Kuveyt’te de yasaklandı. Kuveyt basınında yer alan haberde, Kuveyt'in "kamu etiğini" korumak için söz konusu kararı aldığı ifade edildi. Kuveyt Enformasyon Bakanlığı sözcüsü, filmin Kuveyt toplumuna ve kamu düzenine yabancı fikir ve inançları yaydığını söyledi.



Kuveyt Film Sınıflandırma Kurulu Başkanı Lafi al-Subaiei yaptığı açıklamada, kurulun genellikle ülkenin kültürüne aykırı olduğu düşünülen film sahnelerinin kesilmesini istediğini belirterek, ancak filmler devletin kabul edilemez olduğunu düşündüğü davranışları teşvik ettiklerinde doğrudan yasaklandıklarını aktardı.

Lübnan BARBİE’Yİ "EŞCİNSELLİĞİ TEŞVİK ETTİĞİ” İÇİN YASAKLAMIŞTI



Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada dün yaptığı yazılı açıklamada, "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurmuş, filmin "cinsel dönüşümü teşvik ettiği" ve aile biriminin önemini azaltarak "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği" ifade etmişti.

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DÜNYA ÇAPINDA 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GİŞE YAPTI



Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaparken, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkede gösterime girdi.