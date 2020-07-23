Her şey beğeni uğruna... Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki!

Videodan sonra Instagram'da 60 bin takipçi sayısına ulaşan Zoia, olaydan üç ay sonra katıldığı bir partiyi canlı yayınlamış ve masaya torba olduğu öne sürülen bir şey fırlatılırken masadakilerin birinin "kokain" diye bağırması nedeniyle kokain kullanmakla suçlanmıştı.