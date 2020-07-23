Her şey beğeni uğruna... Canlı yayında öyle bir şey yaptı ki!
Kanada'nın Toronto kentinde meydana gelen akıllara durgunluk veren olayda internet fenomeni olmak isteyen bir kadın binanın 45. katından işlek caddeye sandalye fırlattı. Beğeni almak için bu da mı yapıldı dedirten olayda kadının aldığı ceza ise belli oldu.
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İnternet fenomeni Marcella Zoia, geçen yıl Kanada'nın Toronto kentinde 45'inci kattaki bir dairenin balkonundan işlek bir otoyola sandalye fırlattı.
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Marcella Zoia başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçundan yargılandığı davada 2.000 dolar cezaya çarptırıldı.
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Yargıç, 20 yaşındaki Zoia'nın 'rehabilite olma potansiyeli bulunduğunu' söyleyerek savcılığın hapis talebini reddetti.
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Zoia'nın ayrıca iki yıl denetim altında tutulması, 150 saat toplum hizmeti yapması ve sosyal medya kullanma dersi alması kararlaştırdı.
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Genç kadının beğeni almak uğruna yayınladığı videoda binanın 45. katındaki balkona çıktığı ve sandalyeyi eline alarak 'Günaydın' dediği görülüyor.
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Zoia, sandalyeyi gülerek ve yaratabileceği zararı hiç hesaba katmadan bir anda aşağı fırlatıyor.
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Videoda sandalye büyük bir hızla yüksekten aşağı düştüğü açıkça seçiliyor.
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İşlek bir caddeye, vızır vızır arabaların geçtiği yola düşen sandalyenin kimseyi yaralamamış olması ise büyük bir mucize.
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Geçen yıl Şubat ayında meydana gelen olayda sandalye, kaldırımda bebek arabalı bir kadının yakınına düşmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.
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İnternet üzerinden yapılan duruşmada, Zoia mahkemeden özür diledi, "Üzgünüm. Aptalca bir şey yaptım. Yaptığım şey yüzünden birçok insan zarar görebilirdi. Olgun davranmadım, aptalca bir şey yaptım" dedi.
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Avukatı da Zoia'nın alkol sorunu olduğunu, sandalyeyi de alkolün etkisi altındayken fırlattığını, olaydan sonra okuldan atıldığını ve modellik sözleşmelerinin iptal edildiğini söyledi.
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Yargıç Mara Greene, kararını açıklarken olayda kimsenin yaralanmadığını, sabıkası olmayan sanığın kamuoyunda ayıplandığını ve yaşı genç olduğu için rehabilite olma potansiyeli bulunduğunu belirterek hapis cezasının orantısız olacağını söyledi.
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Yargıç, Zoia'nın sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi talebini de reddetti.
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Videodan sonra Instagram'da 60 bin takipçi sayısına ulaşan Zoia, olaydan üç ay sonra katıldığı bir partiyi canlı yayınlamış ve masaya torba olduğu öne sürülen bir şey fırlatılırken masadakilerin birinin "kokain" diye bağırması nedeniyle kokain kullanmakla suçlanmıştı.
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Zoia, ertesi gün partide kokain kullanmadığını kanıtlamak için özel bir laboratuvarda yaptırdığını söylediği testin sonucunu yayımlamıştı.
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Marcella Zoia, mahkeme kararından sonra Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
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Genç kadın açıklamasında "Bu zorlu süreçte yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık bu kötü olayı pozitif şeylere çevirmenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.