Dünya bu videoyu konuşuyor: Myanmar darbesinin ilk anları kameraya böyle yansıdı!

Dünya Myanmar'ı konuşmaya devam ediyor. 53 milyon nüfuslu Asya ülkesi Myanmar'da, resmi adı Tatmadaw olan askeri kuvvetler, dün sabah darbe gerçekleştirdi.

Ordu ilk açıklamasında, bir yıllık olağanüstü hal ilan ederek yönetime el koyduğunu, bir yılın sonunda seçimlerin yapılacağını duyurdu. Darbe, Myanmarda ordu ile sivil hükümet arasında 8 Kasım 2020 tarihinde yapılan genel seçimlerde hile yapılıp yapılmadığı tartışmalarının üzerine gerçekleşti

Ülke dünden beri manşetlerde ilk sırada yer alırken sosyal medyada paylaşılan bir video olay haline geldi.

Myanmar’da bir beden öğretmeni, aerobik yaparken farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti. O anlar sadece ülkede değil dünyada viral oldu.



Myanmar’da beden öğretmeni olan Khing Hnin Wai aerobik yaptığı sırada farkında olmadan ülkede gerçekleşen askeri darbenin ilk anlarını kaydetti.

Wai’nin internet üzerinden aerobik yaptığı anlarda, arka planda harekete geçen askeri konvoyun görüntülerini kaydetti. Videonun yayınlandığı gün ise ülkede ordu yönetime el koydu.

Duruma inanamadığı kaydeden beden öğretmeni Wai’nin daha önce aynı yerde 11 ay boyunca çok sayıda çekim yaptığını açıkladı.