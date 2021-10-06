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Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Kilisenin 'karanlık' yüzü yüz binlerce çocuğun istismarına sebep oldu

#Cinsel Taciz#Kilise#FRANSA
Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Kilisenin karanlık yüzü yüz binlerce çocuğun istismarına sebep oldu

Dünya Fransa kiliselerinde yaşanan sistematik cinsel istismar vakalarının ortaya çıkmasıyla bir kez daha sarsıldı. 200 binden fazla çocuğun kiliselerde din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kalması, yayınlanan raporlar ve kurbanların ifadeleri dünya basınında 'kan dondurucu' ifadesiyle yer buldu. Katoliklerin ruhani lideri Papa ise 'durumdan utanç duyuyorum' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Fransa'da 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen kiliseler, ülkede cinsel istismar vakalarının en çok yaşandığı kurum haline geldi.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) 2,5 yıl çalışmanın sonucunda açıkladığı rapor ülkede şok etkisi yaptı.

21 uzmandan oluşan CIASE'nin açıkladığı rapor, yıllardır tartışılan kiliselerdeki cinsel istismar olaylarına ilişkin korkunç bir tablo ortaya koydu.

2 bin 500 sayfalık rapor, Fransa Psikoposlar Konferansı (CEF) ve Fransa Din Adamları Konferansının (CORREF) talebiyle, kilisenin arşivleri, mağdurlar ve bu olayların basına yansımaları üzerinden araştırma yapılarak hazırlandı.

Buna göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kalırken, bu vakaların yüzde 56'sı 1950-1969 arasında gerçekleşti. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor.

Hristiyan din adamlarının çocuklara uyguladığı cinsel şiddet, Fransa genelindeki cinsel şiddetin yüzde 4'ünü teşkil ediyor. Ülkede cinsel istismar vakaları aile çevresinden sonra en çok kiliselerde yaşanıyor.

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Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna dikkati çekildi.

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Kiliselerde son 70 yılda çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğu belirlendi. Bu da kiliselerde görev yapan rahiplerin yüzde 2,5-2,8'ine tekabül ediyor. Dini kurumlardaki arşivlerden ve 6 bin 500 kişinin tanıklık etmesiyle elde edilen bu sayının daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Komisyon, cinsel istismarlara ilişkin Katolik Kilisesine 45 öneride bulundu. Bunlardan en çarpıcı olanı Katolik Kilisesinin bu olayı kabul ederek mağdurlara tazminat ödemesi gerektiği yönünde oldu.

Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Kilisenin karanlık yüzü yüz binlerce çocuğun istismarına sebep oldu
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Diğer yandan raporda, rahiplerin bu suçlara karışmasının nedenleri, onların aşırı şekilde kutsallaştırılması, bekarlığa çok fazla değer verilmesi ve cinselliğin tabu olarak görülmesi olarak sıralandı.

MAĞDUR ÇOCUKLARIN YÜZDE 80'İ 10-13 YAŞLARINDA ERKEK

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Eski Danıştay Başkan Yardımcısı ve CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, bu sayıların çok çarpıcı olduğunu ve bunlara kayıtsız kalınamayacağını vurguladı.

Cinsel istismara maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 80'inin 10-13 yaşlarındaki erkekler olduğu bilgisini paylaşan Sauve, mağdurlara ödenecek tazminatın bir bağış değil zorunluluk olduğunu belirtti.

Sauve, raporun ortaya koyduğu tablonun kilisenin "karanlık" yüzünü gösterdiğini vurguladı.

2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığı ve tepki göstermediğine dikkati çekti.

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Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtti.

Bu kurumu sorumluluk almaya çağıran Sauve, Fransız toplumunda 5,5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığını kaydetti.

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KİLİSEDEN AÇIKLAMA

Ülkede raporun açıklanmasının ardından Katolik dünyasından gelecek açıklamalara odaklanıldı.

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, bu olay karşısında utanç içinde olduğunu belirterek "Bugün her birinizden af dilemek istiyorum." dedi. De Moulins-Beaufort, kurbanlarının sayısının çarpıcı olduğunu ve tahminlerini aştığını kaydetti.

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Fransa Din Adamları Konferansı Başkanı Veronique Margron, "Mutlak bir utanç duyduğumu söylemekten başka ne ifade edebilirim. Kilisede işlenen suçlar, bu trajedi ve çocukların şiddete maruz kalmasından üzüntü duyuyorum." dedi.

Bu iki kurumun rapordaki bulgulara karşı alacakları önlemleri kasım ayında açıklayacağı aktarıldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus , konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı belirtmek istiyorum. Kilisenin, onları uzun süre kendi endişesinin merkezine koyamaması bizim, benim utancım. Bu bir utanç anıdır." dedi.

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Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Kilisenin karanlık yüzü yüz binlerce çocuğun istismarına sebep oldu

Papa, bu olayların tekrar etmemesi gerektiğini ifade ederek tüm piskoposların bu hususta gerekli önlemleri almasını istedi.

"İNSANLIĞIMIZ İÇİN BİR UTANÇSINIZ"

Diğer yandan çocuk istismarı mağdurlarına ilişkin çalışmalar yapan "La Parole liberee" adlı derneğin kurucusu François Devaux, yaptığı açıklamada, olaylara karışan rahiplere seslenerek "İnsanlığımız için bir utançsınız." dedi.

Devaux, kilisenin kurbanlara tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

BASINDA GENİŞ YER BULDU

Ülkede şok etkisi yaratan kiliselerdeki istismar vakaları Fransız basınında geniş yankı buldu.

Fransa'nın en önemli gazetelerinden Le Monde, raporda paylaşılan cinsel istismar vaka sayılarını "skandal" olarak yorumlarken, bunun sadece Katolik Kilisesinin işleyişini değil aynı zamanda inançların sorgulanmasına neden olduğunu yazdı.

Bu raporun onlarca yıldır gizlenen olayların açığa çıkarmasıyla şok yaşandığı vurgulanan haberde, uzun dönem cinsel istismar olaylarını gizleyen ve buna tepki göstermeyen kilesinin bundan ne ders çıkaracağının merak edildiği belirtildi.

Haberde, kilisenin olayları kabul etmesi ve mağdurlara tazminat ödemesinin Katolik Kilisesinin kaybettiği güveni yeniden kazanmaya yetip yetmeyeceğinin bilinmediği belirtildi.

Cinsel istismar vakalarının neredeyse tamamının erkekler tarafından gerçekleştirilmesinin kurumda kadının yerinin sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.

Komisyonun Katolik Kilisesi tarafından kurulmasına ve finanse edilmesine rağmen bağımsız şekilde çalıştığını ifade edildi.

Dünya bu skandalla çalkalanıyor... Kilisenin karanlık yüzü yüz binlerce çocuğun istismarına sebep oldu

Liberation gazetesi, bu olayı manşetine taşıyarak "Kilise affedilemez." başlığını kullandı. Gazetenin haberinde, raporda ifade edilen yüz binlerce istismar vakasının kiliseyi sarstığı vurgulandı.

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Haberde, rahiplerin üst üste açıklamalar yaptığını ancak bunun, rakamların yarattığı deprem etkisini hafifletmeye yetmeyeceği kaydedildi.

Le Parisien gazetesinin "Kilisede cinsel istismar: Onarılmayan nasıl onarılacak?" başlıklı haberinde de Vatikan'ın bu olaylar karşısında ciddi önlemler alması gerektiği belirtildi.

Raporda paylaşılan rakamların "kan dondurucu" nitelikte olduğu vurgulanan haberde, mağdurlara ödenmesi gereken tazminatın önemli olduğu belirtildi.

Le Figaro gazetesi de olayı "Cinsel istismar: Kilise gerçeğin şokunda" başlığıyla manşetine taşıdı. Gazetenin haberinde raporda cinsel istismara ilişkin açıklanan rakamların "baş döndürücü" olduğu vurgulandı.

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#Cinsel Taciz#Kilise#FRANSA