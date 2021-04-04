Dünya bu olayı konuşuyor: Ürdün'de darbe girişimi

Ürdün'de filmleri aratmayacak bir taht kavgası yaşandı. Aralarında eski Veliaht Prens, eski bakan ve Kraliyet ailesi üyelerinin de olduğu çok sayıda ismin karıştığı darbe girişimi bastırıldı.

Darbe girişiminin ardından eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

BBC'YE VİDEO MESAJ GÖNDERDİ

Bu olaydan kısa bir süre sonra Kral Abdullah'ın üvey kardeşi olan Prens Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye bir video mesaj ulaştırdı.

YÖNETİMİ YOLSUZLUKLA SUÇLADI

Söz konusu video mesajında ülke yönetimini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçlayan Hamza bin Hüseyin hakkındaki iddiaları reddetti.

KRALIN EN GÜVENDİĞİ İSİM DE DESTEK VERDİ

Ülkede gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd’ın da yer alıyor.

Kralın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün’ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim olarak ifade edilirken, reform sürecinde hükümetin baskısıyla karşılaştı.

VELİAHT PRESLİĞİ KAPTIRMIŞTI

Prens Hamza bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu El-Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

ABD VE ARAP DÜNYASINDAN DESTEK

Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." açıklamasında bulundu.

ABD'nin ardından Irak, Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Mısır, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.

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