Dünya bu kareyi konuşuyor: General mülteci oldu!

Geçtiğimiz hafta Taliban'ın kontrolüne geçen Kabil'deki havalimanında on binlerin umut nöbeti dürüyor.

Kentten çıkışın tek noktası haline gelen havalimanında tahliye edilme umudu ile bekleyen binlerce sivil arasında tanıdık bir sima da vardı.

Eski Afganistan Genelkurmay Başkanı Wali Mohammad Ahmadzai, havalimanında tahliye için beklerken görüntülendi.

Tahliye için beklediği sırada fotoğrafı çekilen eski Genelkurmay Başkanı'nın sivil kıyafetli olduğu görüldü.

Söz konusu kare sosyal medyada yayınlanınca kısa süre binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu.

Ahmadzai, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinden günler önce 11 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

ZAMAN DARALIYOR

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmama kararı aldı.

Pentagon ise 14 Ağustos’tan bu yana 58 bin 700 kişinin Afganistan’dan tahliye edildiğini belirtti.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, dün düzenlediği basın toplantısında, tahliyelerin, 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

Sözcü tarihin kesinlikle ileri bir tarihe çekilmeyeceğinin de altını çizmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor