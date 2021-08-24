Dünya bu kareleri konuşuyor... Ve mutlu son!

Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Taliban'ın ülkenin başkenti Kabil'i ele geçirmesi ile on binlerin ülkeden kaçmak için son umudu haline gelen kentteki havalimanı tabiri caizse insanlık trajedisine sahne oluyor.

Bugüne kadar onlarca kişinin hayatını kaybettiği havalimanında bekleyiş sürerken nadir de olsa bölgeden iyi haberler geliyor.

Kabil'den tahliye edilmeyi bekleyen yaklaşık 90 kişinin uçakta er bulabildikten sonra yaşadıkları sevinci gözler önüne seren görüntüler ortaya çıktı.

Twitter'da yayınlanan görüntüler kısa sürede viral olurken, yolcuların sevinç çığlıkları kentteki gerginliğin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu uçakta 2 Nepal vatandaşı ve onlarca Hindistan vatandaşı yer aldı.

Hindistan'ın dışişleri bakanlığı resmi sözcüsü Arindam Bagchi bu videoyu 'Tahliye edilenlerin evlerine yolculukları başladı' notu ile Twitter'dan paylaştı.

Bagchi, 87 yolcuya ev sahipliği yapan uçağın önce Tacikistan'a oradan da Hindistan'a uçtuğu bilgisinin altını çizdi.

Ancak bu yolcular kadar şanslı olamayan yüzlerce kişi ülkeleri tarafından tahliye edilmeyi bekliyor.

Taliban ise yaşanan krize rağmen 21 Ağustos olarak belirlenen tarihi uzatmaya yanaşmıyor.

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