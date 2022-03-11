Dünya bu kahkahayla çalkalandı… Tepki yağıyor: ‘Kamala Harris’in’ başkan olması bir trajedi olur!

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Rusya-Ukrayna savaşının 16’ncı gününde sıcak çatışmalar devam ediyor. Dünya devletleri ise yaşanan büyük insani trajediye son verebilmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cephe hattında yaşanan kanlı çatışmaların dışında savaşın yarattığı en büyük dram elbette mülteciler. Savaştan kaçan sayısız kadın, çocuk ve yaşlı Ukrayna vatandaşı Polonya ve Romanya gibi ülkeler üzerinden farklı yerlere giderek yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Bu zorlu yolculuk hava şartları ve Rus saldırıları altında gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Devlet yetkilileri ise mülteciler için acil ve kalıcı olabilecek çözümler bulmanın peşine düştü.

Harris Doğu Avrupa turunu Polonya'da sonlandırdı

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POLONYA'YA GİTMİŞTİ

Savaşta Ukrayna’nın yanında yer alan ve Rusya’ya en büyük yaptırımları uygulayan ABD de bu ülkelerin başında geliyor. Bu çalışmalar kapsamında Doğu Avrupa’ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yardımcı Kamala Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu.

Harris’in burada sergilediği davranışlar ve mültecilerin oldukça zor durumda olduklarının altının çizildiği konuşma esnasında kahkaha atması ise adeta tüm dünyayı şoke etti.

Harris ve Duda’nın Varşova’daki basın toplantısı Ukrayna’ya yollanacak savaş uçaklarıyla ilgili açıklamalara başladı. Duda ABD ve Polonya tarafından engellenen bu planın çok karmaşık olduğunun altını çizdi.

Konu daha sonra başta Polonya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine giden mültecilere geldi. Birleşmiş Milletler savaşın ilk 15 gününde Ukrayna’dan kaçan insan sayısını 2 milyon 200 bin olarak açıkladı. Bu kişilerinin yarısının ise Polonya’ya gittiği tahmin ediliyor.

Bu yersiz kahkahaya kimse anlam veremedi...

HERKES DONAKALDI

Andrzej Duda, toplantıda ülkesine 15 gün içinde yaklaşık 1,5 milyon mülteci geldiğin açıkladı. Duda aynı zamanda Harris’e, Polonya’ya gelen mültecilerin bir kısmının ABD’ye geçebilmesi için gerekli işlemlerin hızlandırılmasını rica ettiğini de aktardı.

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Muhabirler Kamala Harris’e dönüp mülteci kriziyle ilgili soru yönelttiğinde ise olanlar oldu ve Harris soruya cevap vermeden önce kahkaha attı. “Yardıma ihtiyacı olan bir dost gerçek bir dosttur” diyerek kahkahalarla Polonyalı lidere dönen Harris; soruyu onun cevaplamasını sağladı.

Neredeyse tüm dünya televizyonlarında canlı olarak yayınlanan basın toplantısındaki bu anlar soğuk duş etkisi yarattı. Ekranları başında kalakalan insanlar tepkilerini sosyal medyadan yazmaya başladı ve Kamala Harris çok büyük bir tepki topladı.

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TEPKİ YAĞIYOR

Harris’e sadece sıradan dünya vatandaşlarından değil, siyasetçilerden de tepki yağdı. Ukraynalı lider Zelenski’nin önceki Basın Sözcüsü Iuliia Mendel sonradan sildiği bir tweet atarak ‘Kamala Harris’in’ bir sonraki başkan olması bir trajedi olur’ dedi. Mendel, Zelenski 2019’da seçildiğinde basın sözcülüğüne seçilmiş, bu görevi 2021 yılına kadar sürdürmüştü.

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Harris’e tepkiler ABD içinden de geldi. Ukrayna doğumlu Cumhuriyeçi Parti Temsilcisi Victoria Spartz da sosyal medyadan tepkisi aktarırken “Sayın Başkan Yardımcısı Harris, bu kahkaha atılacak bir konu değil, acil çözüm isteyen büyük bir kriz.” Sözlerini kullandı.

Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten George Papadopoulos da “Kamala Harris canlı yayınlarda yaptığı şeyler konusunda oldukça tutarlı. Saçma şekilde gülüyor. Yine yaptı. Mültecilerle ilgili konuşmalar bir şaka malzemesi olamaz. Bu yaptığı çılgınlığı açıklamak çok zor.” dedi.

Ukraynalı mültecilerin görüntüleri yürek burkacak cinsten

İLK GAFI DEĞİL

Harris’in yaptığı bu tuhaf davranış ABD basınında da yankılandı. “Sadece Kamala Harris Ukraynalı mültecilerden bahsederken kahkaha atmayı uygun bulabilir.” manşetleri ABD’de önce çıktı.

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Harris’in bu gafı ilk değil. Başkan Yardımcısı daha önce de ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinde bir basın toplantısında gülme krizine girerek muhabirleri susturmuş ve kahkahaları bitene kadar soruları yanıtlayamamıştı.

En büyük tepki Zelenski'nin eski basın sözcüsünden geldi

Kamala Harris, Joe Biden’la birlikte girdiği seçim yarışından ABD’nin ilk siyahi kökenli melez ve kadın başkan yardımcı olmayı başararak çıkmış ve görevine büyük umutlar doğurarak başlamıştı.