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Dünya bu ilacı tartışıyor! 'Kovid ölümlerini azaltıyor' iddiası...

#Koronavirüs#Kovid-19#İlaç
Dünya bu ilacı tartışıyor Kovid ölümlerini azaltıyor iddiası...

Yapılan son araştırmalar dünya üzerinden binlerce insanın kullandığı 'statin' isimli kolestrol ilacının Covid-19'dan ölme riskini azalttığını iddia ediyor. Bazı uzmanlar araştırmayı desteklerken bazıları ise şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor.

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Princeton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, koronavirüsle mücadelede kolesterolün en büyük engellerden biri olduğunu ortaya koymuştu. Çalışmada, koronavirüsün hücrenin koruyucu zarını geçmek için bir yağ molekülü olan kolesterolden yardım aldığı görüldü. Araştırmacılar damarları tıkayan kolesterol birikintilerinin koronavirüsün hücreleri açıp içeri girmesine ve çoğalmasını sağladığını keşfedince 'statin' olarak bilinen kolesterol düşürücü ilaçları alan Covid-19 hastalarının daha çabuk iyileştiğini iddia etmişti.

UZUN SÜREDİR TARTIŞMA KONUSU

'Statin' kolesterol düşürücü ilaçlar dünyanın en popüler ilaçlarından biri. İlacın kan damarlarındaki iltihabı azaltma özelliği  nedeniyle koronavirüs hastalarında kullanıp kullanılamayacağı  uzun süredir tartışılıyor...

30 milyar dolarlık kolesterol tartışması

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HENÜZ TAM OLARAK KANITLANMADI

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PLOS Medicine'de yayınlanan büyük bir çalışma, statin kullananların Kovid-19'dan ölme riskinin daha düşük olduğunu öne sürüyor. Ancak uzmanlar, sonuçlar konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu ve bulguların statinlerin ölüm oranlarını azaltabileceğini henüz tam olarak kanıtlamadığını vurguladı.

Araştırma, İsveç kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak Mart ve Kasım 2020 arasında 45 yaş üstü 963.876 kişiyi izledi ve kullanılan ilaçlarla Kovid ölümleri arasındaki ilişkiye baktı. Sonuçlar, katılımcıların reçeteli ilaçları ve sağlık hizmetleri ile ölüm nedeni kayıtlarından elde edilen verilerin analizine dayanıyordu.

DAHA FAZLA DENEYE İHTİYAÇ VAR

Sheffield Üniversitesi'nde kardiyovasküler tıp profesörü ve Tim Chico, statinlerin Kovid hastalarına neden yardımcı olabileceğinin henüz net olmadığını belirterek şunları söyledi;

"Kovid-19 çok ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir ama aynı zamanda kan damarlarının iltihaplanmasına da neden olur. Bu çalışma, statinlerin Covid-19'da ölümü azalttığını kanıtlamıyor, ancak bazı destekleyici ipuçları sağlıyor. Statin kullanan kişilerin benzer kişilere göre ölme olasılığının daha düşük olduğunu gözlemliyor. Acak bunu kesi olarak kanıtlamak için randomize kontrollü bir deneye ihtiyaç var.

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Bu sonuçlar hiçbir şekilde statinlerin Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılmasını haklı çıkarmaz. Kovid-19'da ölüm riskini azaltmak için zaten etkili yollarımız var. Bunlar da, sosyal mesafe, el yıkama, maske takma ve aşılama."

 

 

 

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