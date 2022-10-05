Dünya bu iddia ile çalkalanıyor: NATO üye ülkeleri uyardı... Tek kelime ile kâbus senaryosu!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt veriyor.

Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.

İngiliz medyasında yer alan haber ise kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi.

Aynı haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.

Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

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Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin 22 Eylül'de yaptığı açıklamada 'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse, Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil' diyerek örtülü nükleer tehditte bulunmuştu. Putin aynı açıklamada ülkesinde 'kısmi seferberlik' ilan edildiğini duyurarak, 300 bin Rus vatandaşının askere alınacağının haberini vermişti.

KIYAMET SİLAHI DEVREYE GİRİYOR

NATO geçtiğimiz günlerdeyaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.

SON 30 YILDA ÜRETTİKLERİ EN BÜYÜK DENİZALTI

Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı. Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.

Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.

Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.

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'NÜKLEER TREN' GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü.

Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu.

Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu;

'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.'

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PUTİN SİNYAL VERİYOR

Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.