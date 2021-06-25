Dünya bu haberi konuşuyor... Tarihi keşif!

Bilim dünyası, İsrail'den gelen haberi konuşuyor. Zira ülkede bugüne kadar bilinen herhangi bir 'Homo familyası'na ait olmayan insan türüne ait kalıntılar keşfedildi.

Kudüs İbrani Üniversitesi arkeoloji bölümünden Dr. Yossi Zaidner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında keşfedilen keşfedilen yeni insan türüne 'Nesher Ramla' adı verildi.

Ekipten yapılan açıklamaya göre, keşfedilen insan kemikleri, çağımızdan 140 bin ila 120 bin yıl öncesine dayanıyor.

Kazılarda at, geyik ve yaban öküzü kemiği ile taştan yapılan aletler de bulundu. Bunun söz konusu grubun avcı toplayıcı olduğunu gösterdiği bildirildi.

Ekip ayrıca kemiklerin yaşına uygun kamp ateşi alanları da buldu ve bu insanların ateşi etkili bir şekilde kullandıkları sonucuna vardı.

Zaidner yaptığı açıklamada 'Bu keşif bize aynı yerde ve aynı zamanda yaşayan birkaç Homo türü olduğunu gösteriyor' dedi.

Zaidner açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Diğer çalışmalarla birlikte, bu çalışma Afrika'dan çıkan modern insanların ve Avrupa'da yaşayan Neandertaller ile bildiğimiz şeyleri değiştirdi. Artık önümüzde daha karmaşık bir resim var.'

Bilim insanları bu keşif ile Evrim Teorisi'nin tarihinin yeniden yazılacağını belirtiyor.

Araştırmacılar Nesher Ramla olarak adlandırılan grubun Neandertal evrimine katkıda bulunmuş olabileceğine inanıyorlar

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