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Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı!

#Alec Baldwin#Halyna Hutchins#Ses Kaydı
Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwinin görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı

Dünya günlerdir Alec Baldwin'in film setinde kullandığı kuru sıkı tabancayla filmin görüntü yönetmenini vurarak öldürmesini konuşuyor. Kaza eseri gerçekleşen korkunç olayda kuru sıkı tabancaya gerçek mermi konduğu ortaya çıkmıştı. ABD medyasında yer alan ses kaydının ortaya çıkışı ise yaşananları aydınlatabilecek oldukça çarpıcı detaylara sahip.

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Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olması hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam ediyor.

Olayın detaylarının ortaya çıkması ve film setinde çalışanlarının aktardıklarıyla birlikte yaşananların büyük bir ihmaller zinciri sonucunda gerçekleştiğini kanıtlar nitelikte.

Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atılıyor. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.

Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwinin görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı
Meslektaşları ve sevenleri Halyna Hutchins için ağlıyor...

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Yine basının iddiasına göre, yardımcı yönetmen silahı Alec Baldwin'e verirken silahın dolu olmadığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Fakat yanıldığı daha sonra yaşanan trajik olayla ortaya çıktı. Silahın ne tür bir mühimmatla dolu olduğu net olarak bilinmiyor.

911 ARAMASININ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Rust filminin senaryo danışmanı Mamie Mitchell, olay meydana geldiği sırada Halyna Hutchins'in yanında durduğunu söyledi. Mithchell, olay gerçekleştikten sonra hemen yardım için 911'i aradığını anlattı. Hutchins'in ölümüyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Kariyerinin başında gitti. Olağanüstü ve nadir bulunacak bir insandı."

İşte bu ifadenin ardından 911'e yapılan aramanın kaydı yayınlandı ve olayın hemen ardından setten ilk ağızdan gelen bilgiler açığa çıkmış oldu. Aramayı yapan kadın görevliye Bonanza Creek Çiftliği'ndeki sette bir kaza yaşandığını ve sette kullanılan silahın iki kişiyi yaraladığı, acil olarak sağlık görevlisine ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Görevli adının sorduğunda kendini Mamie Mitchell olarak tanıtan kadın sesi gerekli bilgileri 911 operatörüne verdikten sonra yanındaki bir kişiye ya da kişilere hitaben olduğu anlaşılan önemli şeyler söylüyor.

Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwinin görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı
Olayın yaşandığı Bonanza Creek Çiftliği

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Mamie Mitchell hatta kalıp beklemesi söylendikten sonra "Yardımcı yönetmen bana bağırdı ve öğlen yemeğinde revizeleri sordu. Gördünüz mü? Silahları kontrol etmeliydi. Bu onun sorumluluğuydu." sözlerini sarf ettiği kayıtta net olarak duyuluyor. Mamie Mitchell, olay gerçekleştiği sırada karavanda prova yaptıklarını ve silah sesi ve çığlıklarla birlikte kazanın yaşandığı yere koştuklarını da belirtiyor.

Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwinin görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı
Halyna Hutchins'in eşi ve oğlu Santa Fe'de görüntülendi

Öte yandan bu korkunç kazanın göz göre geldiği ve sette yaşanan aksaklıkların bu trajedinin habercisi olduğu da basına yansıyan haberler arasında. Independent'ta yer alan habere göre korkunç kazadan henüz saatler önce film setindeki görevlilerin bir kısmı setteki koşulların yeterince güvenli olmamasını gerekçe göstererek film çekimlerini terk etmiş. Bu güvenlik kaygıları arasında sette kullanılan silah ve benzeri tehlikeli eşyalarla ilgili kaygılar da yer alıyor.

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SİLAH GÜVENLİ DEDİLER

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

BALDWİN'İN KANLI KIYAFETİ DELİL OLDU

Polis soruşturmasına ilişkin ayrıntılar, dün, New Mexico, Santa Fe'deki bir mahkemede arama emri çıkarıldığında açıklandı. Öte yandan, Baldwin'in kanlı kıyafetinin söz konusu silahla delil olarak alındığı belirtildi.

Dünya bu haberi konuşuyor: Alec Baldwinin görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni ses kaydı ortaya çıktı
Olay yeri güvenlik görevlileri tarafından korunuyor

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Film setindeki diğer mühimmat ve teçhizata da polis tarafından el kondu.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ EŞİ VE OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ

Alec Baldwin kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok." ifadesine yer vermişti. Aktör dün Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins ve çiftin oğullarıyla birlikte görüntülendi. Oldukça üzgün olduğu görülen ve Matt Hutchins'e sarılan Alec Baldwin ikiliye kaldıkları otelden ayrılırlarken bir süre eşlik etti.

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Halyna Hutchins'in eşi Matt Hutchins de Twitter hesabından bir açıklama yaparak kaybetti eşinin ve oğlunun bir arada olduğu bir fotoğraf paylaştı ve şu satırları yazdı: Halyna tutkusu ve vizyonuyla hepimize ilham verdi ve mirası kelimelerle ifade edilemeyecek kadar anlamlı. Kaybımız çok büyük ve medyadan, kederimize ve ailemin mahremiyetine saygı duymasını rica ediyoruz. eşimin hayatını, eserlerini ve fotoğraflarını paylaşan herkese teşekkür ederiz.

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