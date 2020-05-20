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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 19:20,Son Güncelleme:

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir bebek gezegenin doğuş anı...

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir bebek gezegenin doğuş anı...
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Gök bilimciler, güneş sistemine göre daha genç bir sistemde yer alan bir yıldızın yörüngesindeki bebek bir gezegeninin oluşumunu görüntüledi.

CNN'de yer alan habere göre, gök bilimciler, Şili'de yer alan  Avrupa Güney Gözlemevinin (ESO) Çok Büyük Teleskop (VLT) vasıtasıyla Dünya'dan 520 ışık yılı uzaklıkta genç bir yıldız olan AB Aurigae'nin etrafında bebek gezegenin oluşumunu görüntüledi.     

VLT ile elde edilen görüntülerde AB Aurigae'nin etrafında dönen, yoğun bir toz ve gaz diskinin içinde spiral bir yapı tespit edildi. Bilim adamları spirallerin, bebek gezegenlerin doğuşunun bir göstergesi olduğunu belirtti.     

Fransa'daki Bordeaux Astrofizik Laboratuvarından ve araştırmanın yazarlarından Anne Dutrey, spiral görüntünün, gezegen oluşumunun teorik modellerinden beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.     

Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.     

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