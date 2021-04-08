Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Markette dehşet anları!

Tayland'da 24 saat açık bir markete alışveriş yapmak için giren genç kadın kayda aldığı görüntülerin tüm dünyada gündem olacağından habersizdi.

Ülkenin Nakhon Pathom kentinde yaşayan Narimpa Tangsin adlı kadın, markete alışveriş yapmak için girdiğinde karşılaştığı manzara karşısında dili tutuldu. Markete bir anda dalan dev kertenkele markette bulanan müşterilere dehşeti yaşattı.

Boyutlarından beklenmeyen bir çeviklikle bir anda yiyecek ve içeceklerin bulunduğu raflara tırmanmaya başlayan hayvan etraftaki insanların korku dolu çığlıklarına aldırmadı bile. Narimpa Tangsin'in Facebook hesabında yayınladığı görüntülerde, dev kertenkelenin içecek dolabını bırakıp süt reyonuna tırmanmaya başladığı görülüyor. Süt kutularını devirerek en üst rafa kadar çıkan dev kertenkele, müşterilerin haykırışlarına aldırmıyor. Kertenkele, en üst rafa ulaştığında ise uzanıp dinlenmeye başladığı görülüyor. Müşteriler olayın şokunu atlattıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'un hemen dışındaki markete çağrılan kurtarma ekipleri dev kertenkeleyi sürükleyerek dışarı çıkardı, böylece dakikalarca süren korku dolu anlar da sona ermiş oldu.

Olay anının Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılmasıyla birlikte korku dolu yorumlar kadar esprili yorumlar da dikkat çekti. Çoğu kullanıcı 'Çok açken ben', 'Karantina sonrası ben' gibi şakalar yaparak takipçilerini güldürdü.

Yetkililer olaydan sonra Asya'da görülen dev kertenkeleler, Tayland'da şehir merkezlerinin çevresindeki kanal ve göllerde yaşıyor. Bu korkutucu hayvanlar çoğu zaman balık, yılan ve kurbağa gibi hayvanları yiyerek besleniyor. İnsanlara çoğunlukla zarar vermeyen bu dev kertenkeleler insanlara nadir saldırıyor ve saldırı esnasında ısırabiliyor. Öte yandan nadir de olsa insanları ısıran bu hayvanların tükürüğünde bulunan zararlı bakteriler tehlike yaratabiliyor. Dev kertenkelenin insanlara aldırmadan markete dalmasının koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması olduğunu düşünenler de var.

Dev kertenkeleler Asya ülkeleri dışında Sahra Çölü, Avustralya ve bazı Pasifik adalarında da görülüyor.

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