Dünya bu görüntüler ile çalkalanıyor: Riga'daki tatbikat için özür geldi!

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Dünya Letonya'nın başkenti Riga'dan gelen görüntüleri konuşuyor.

Kent hafta sonu simüle edilmiş bir savaş alanına dönüştürüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, tatbikatta Rus işgali simüle edildi.

Ancak tatbikatın yapılacağından habersiz onlarca kişi kendilerini bir anda resmen savaş alanının ortasında buldu.

Korku halinde bölgeden kaçmaya çalışan kent sakinlerinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tatbikat hakkında daha önce bir uyarı mesajının yayınlanmaması ise tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine Savunma bakanlığı iki askerin yaralandığı tatbikatlar için özür diledi.

Söz konusu tatbikatın Rusya'nın Belarus ile ortak tatbikat düzenlemesinin hemen ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Rusya ve Belarus'un düzenlediği ortak askeri tatbikat Zapad-2021'e 200 bine asker katılmıştı.

10 Eylül’de başlayan ortak tatbikat, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Batı'ya ve bölgedeki 'Batı' müttefiklerine askeri gücünü sergilediği bir 'gözdağı' olarak değerlendirilmişti.

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Tatbikatta 80 uçak ve helikopter ile 290 tank, 240 top, çoklu roket fırlatma sistemi dahil 760 askeri araç ve 15 savaş gemisi yer almıştı.