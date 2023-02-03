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Dünya bu görüntü ile çalkalanıyor... Putin, Çeget'i ortaya çıkardı!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya
Dünya bu görüntü ile çalkalanıyor... Putin, Çegeti ortaya çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 09:54

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken  Rusya'dan gelen bu fotoğraf gündeme adeta bomba gibi düştü. Batı'ya gözdağı veren Rusya Devlet Başkanı Putin, Çeget'i ortaya çıkardı...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna'ya karşı savaşı sürdüren Rusya'dan gelen fotoğraf dünyayı alarma geçirdi.

'Tanklardan daha fazlasını konuşlandıracağız' diyen Putin Batı'ya gözdağı verdi, Rus lider Çeget'i ortaya çıkararak adeta nükleer tehditte bulundu.

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İngiliz Mirror gazetesi 'Batı'ya tüyler ürpertici bir tehdit' başlığı ile okurlarına sunduğu haberde Rus liderin resmi ziyareti sıranda nükleer saldırı yapmaya imkan sunan çantasını da yanında getirdiğini yazdı.

O anlar ait görüntüler uluslararası haber ajansı AP tarafından dünya ile paylaşıldı.

Söz konusu karelerde Putin'in bir anıta çelenk bıraktığı anlarda korumalarının nükleer evrak çantasını taşıdığı görülüyor.

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Dünya bu görüntü ile çalkalanıyor... Putin, Çegeti ortaya çıkardı

KOD ADI: ÇEGET

Putin'in yanından ayırmadığı çanta ve taşıdığı sistem son teknolojiyle geliştirildi.

Gorbaçov ve Yeltsin döneminde ‘Bond’ tipi bir çanta gibi görünüyordu. Putin döneminde ise daha ‘kompakt’ hale dönüştü ve adı da ‘Çeget’ oldu.

Çeget, Kafkasların Çerkes bölgesindeki yüksek bir dağın adı.

Rus devlet kanalına konuşan bir askeri uzmana göre daha önceden oluşturulmuş savaş kodları bir flaş bellek aracılığıyla çanta üzerinden komuta merkezine iletiliyor.

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PUTİN 'ACİL EMİR' VERDİ, ABD HAREKETE GEÇTİ

Putin, geçtiğimiz dönemde hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi için acil olarak emir vermişti.

Putin'in verdiği talimat sonrası ABD, donanmasına ait yeni geliştirilen savaş gemilerindeki nükleer silah kapasitelerini artıracak bir düzenlemeye gitmişti.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

RS-28 Sarmat füzesi olarak bilinen ve dünyanın öbür ucundaki hedefleri vurabilen Rusya’nın ölümcül silahı İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

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ABD'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalara imza atmıştı.

Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna Thompson'ın cevabı 'bir potansiyel var' olmuştu. 

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