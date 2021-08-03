Dünya bu fotoğrafları konuşuyor... Kim Jong Un'un son hali görenleri şoke etti

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un son görüntüleri ile gündemde.

Kuzey Kore liderinin katıldığı bir etkinlikte ensesinde oldukça büyük bir yara bandı olması dikkatlerden kaçmadı.

Kim Jong-un’un 24 ve 27 Temmuz’da katıldığı askeri bir etkinlikte çekilen fotoğraflarında ensesinin sağ tarafında söz konusu bandaj görülüyor. Diğer karelerde bu bandajın olduğu yerde yeşil renkli bir yara izi dikkat çekiyor.

Ancak 29 Temmuz’da çekilen bir başka fotoğrafta ise politbüro toplantısına katılan Kim'in ensesindeki bu iz yok oluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında görüntülenen Kim’in önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü.

Ancak Kuzey Kore'li yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntüler ile ilgili bir açıklama yapmaya yanaşmamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen yıl kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü.

Kim Jong Un'un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin çıkmasına neden olmuş, yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edilmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor