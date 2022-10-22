Dünya bu fotoğrafları konuşuyor… Çin’deki parti kongresinde eski lidere yapılan muamele tepki çekti

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Çin Komünist Partisinin Pekin’de yapılan 20. Ulusal Kongresi, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

69 yaşındaki Xi, bu hafta sonu partinin genel sekreteri olarak yeniden onaylandı ve önümüzdeki mart ayında Çin cumhurbaşkanı olarak normal şartlarda pek görülmeyen bir başarıyla üçüncü bir dönem kazanmış oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu çok önemli siyasi toplantının son gününde açıklanan önemli siyasi kararlar ile lider olarak gücünü güçlendirdi ve Komünist Parti (ÇKP) tarihindeki statüsünü yükseltti. ÜÇÜNCÜ Xİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Komünist Parti Genel Sekreteri Xi Jinping’in, kongrdeki parti tüzüğü önerileri eksiksiz kabul edildi. Bunların yeni merkezi komiteye girmesi de kesinleşti.

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Yani henüz resmen açıklanmasa da, Xi Jinping Çin de üçüncü Xi dönemine girmeyi garantiledi.

Ancak tüm bunlar beklenen gelişmelerdi. Kongrede yaşanan bir başka olay tüm dünyanın dikkatini çekti. FOTOĞRAFLAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao beklenmedik bir şekilde parti kongresinden çekildi. Hatta çekilmekle kalmadı zorla kongreden dışarı çıkarıldı!

Oldukça zayıflamış ve yaşlanmış görünen Hu, ayrılışı için hiçbir açıklama yapılmadan Pekin'deki Büyük Salon'da ön sırada oturduğu yerden kaldırıldı ve isteksiz bir şekilde kollarına giren görevliler tarafından salondan dışarı çıkarıldı.

Olay yerindeki AFP gazetecileri, eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun Komünist Parti kongresinin kapanış töreninden beklenmedik bir şekilde çıkarıldığına tanıklık etti. ÖN SIRADA OTURURKEN BİR ANDA OLANLAR OLDU

79 yaşındaki Hu, başlangıçta, Başkan Xi Jinping'in yanında oturduğu Pekin'deki Büyük Halk Salonu'ndaki politbüro daimi komite üyelerinin ön sırasındaydı.

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Kâhyalar onunla konuştuktan sonra Xi ve Başbakan Li Keqiang ile kısa bir görüşme yaptı. Hu'nun kolunu tutan bir kâhya eski başkanı dışarı çıkardı.

Hu, ayrılırken Li'nin omzunu okşadı. Gidişinin nedeni ise açıklanmadı. Bu gizemli durum yaşananların daha da dikkat çekici hale gelmesine neden oldu.

2013'TE EMEKLİ OLMUŞTU

2013 yılında emekli olan Hu, geçen azar günü yapılan kongre açılışında ortaya çıktığında saçlarının tamamen beyazlamış olması ve yorgun görünümü dikkat çekmişti.

Devlet medya ajansı Xinhua, üyelerin tam listesini açıklamadan, yaklaşık 200 üst düzey parti yetkilisinden oluşan yeni merkez komitesinin cumartesi günü saat 11'den kısa bir süre sonra seçildiğini bildirdi. BAŞBAKAN VE DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANINI DA KIZAĞA ÇEKTİ

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Başbakan Li Keqiang ve siyasi danışma meclisi başkanı Wang Yang’ın yeni listede olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Parti’nin tepe yönetimi olan 7 kişilik daimî Politbüro’da 4 koltuk boşaldı. Buraya yapılacak yeni atamalar Xi’nin parti içerisindeki gücünün artacağı anlamına geliyor.