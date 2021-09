Dünya bu fotoğrafları konuşuyor... Beyaz Saray özür diledi: ABD sınır polisi göçmenleri kırbaçladı!

Ülkedeki ekonomik kriz, yoksulluk ve güvenlik kaygıları nedeniyle Meksika'ya geçen Haitili göçmen sayısı 14 bini aştı. Guatemala, Honduras, El Salvador ve Haiti güney sınırında bulundukları ABD'ye en çok göç veren ülkeler arasında yer alıyor.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin ABD sınırına yakın kentlerinde, sayıları 14 bini geçen Haitililer, ABD'ye geçmek için iltica taleplerinin kabul edilmesini bekliyor.

Tapachula ve Tuxtla Gutierrez şehirlerinde, sayıları son zamanlarda giderek artan Haitililer, yetersiz beslenme ve iş olanaksızlığı nedeniyle otobüslerle başka kentlere gitmeye çalışıyor.

Ülkelerindeki şiddet sarmalı, yoksulluk ve işsizlikten kaçmak için haftalarca yürüyen göçmenler, insan kaçakçılarının tuzaklarına rağmen ABD'ye ulaşmak amacından vazgeçmiyor.

Meksika Kamu İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu (FMOPDH), 28 Nisan'da göçmenlerin durumuna ilişkin hazırladığı raporda, ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğunu belirtmişti.

Öte yandan ABD sınır polisinin sınırda bekleyen ve ABD'ye girerek yeni bir yaşam umuduna kavuşmaya çalışan Haitililere yaşattığı eziyet büyük tepki topladı. At üzerindeki polislerin göçmenlere karşı sergiledikleri kötü tutum ve hatta onları kırbaçladıkları anlar ajanslar tarafından birçok video ve fotoğrafla kanıtlandı.

İnfial yaratan görüntülerden sonra Beyaz Saray açıklama yapmak ve özür dilemek zorunda kaldı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada 'İzlediklerimiz korkunçtu. Bunları gören hiç kimse yaşananları onaylayamaz.' ifadesini kullandı.

Sosyal medyaya yansıyan videolardan birinde ABD sınır polisinin kovboy şapkaları giymiş halde, at üzerinde kendisinden kaçan göçmenleri kırbaçla kovaladığı görülürken 'İşte siz böylesiniz, kadınlarınızı böyle kullanıyorsunuz. Ülkeniz bu yüzden ... çukuru' diye bağırdığı duyuluyor.

Sınır polisi yetkilileri göçmenlere yiyecek, su, portatif tuvalet ve benzeri insani ihtiyaçların temin edildiğini söylese de çoğu siyahi olan göçmenleri kırbaçla kovaladıkları görüntüler herkes tarafından kölelik döneminde siyahilere yaşatılanlara benzetildi.

