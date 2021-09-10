Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Putin'in en acı vedası!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tatbikat esnasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bakanlık binasında tören düzenlendi. Törene katılan Ziniçev'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Ancak törenin en dikkat çeken kısmı elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Yıllarca birlikte çalıştığı ve aynı zamanda yakın dostu olan Ziniçev'in kaybı sert mizacıyla tanınan Putin'i adeta yıkmıştı.

Ziniçev'in tabutunun başına gelerek dua eden ve sonrasında tabuta başını dayayarak dostunu uğurlayan Putin'in bu görüntüleri haber ajansları tarafından servis edilince bir anda dünya gündemine yerleşti.

Sade bir havada geçen cenaze töreninde Başbakan Mihail Mişustin'in yanı sıra Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev gibi isimlerin de yer aldı.

Törende yanında oturan Ziniçev'in eşi Natalia Ziniçeva'nın zaman zaman elini tutan ve teselli eden Putin, neredeyse yarım asırdır en yakınındaki isimlerden birinin aniden ölmesiyle büyük yara aldığını gizleyemedi.

Putin, Ziniçev'in ölümünden sonra yaptığı açıklamada bu kaybın kendisi için onarılamaz bir yara olduğunu ve derinden sarsıldığını söylemişti.

"Gerçek bir savaş subayını, bir yoldaşı, hepimize yakın olan, büyük iç güce ve cesarete sahip bir kişiyi kaybettik. Bu benim için onarılamaz kişisel kayıp. Yıllarca süren ortak çalışmalarla birbirimize bağlıydık ve ben her zaman, en zor durumda dahi Yevgeniy Nikolayeviç'e, sadık bir arkadaş ve en üst düzey profesyonel olarak güvenilebileceğini biliyordum." diyen Putin talihsiz dostunu bu sözlerle onurlandırmıştı.

Bir tatbikat sırasında yaşamını yitiren Yevgeniy Ziniçev, ülkenin tarihinde kazada ölen en üst düzey devlet yetkilisi oldu.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor