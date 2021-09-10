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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER-AA
Haber Giriş: 10.09.2021 - 17:47 | Son Güncelleme:

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Putin'in en acı vedası!

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Putin'in en acı vedası!

Rusya, çarşamba günü Kuzey Kutbu'nda gerçekleştirilen bir tatbikatta bir belgesel yönetmenini kurtarmak için suya atlayıp hayatını kaybeden Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'i uğurluyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olan ve yıllardır birlikte çalıştığı Ziniçev'in tabutunun önündeki çarpıcı fotoğrafları dünya gündemine bomba gibi düştü. Sert kişiliğiyle tanınan Putin'in dostunun kaybı yüzünden adeta yıkıldığı gözlerden kaçmadı.

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  • Putinden zor veda: Yakın dostunu böyle uğurladı
  • Putinden zor veda: Yakın dostunu böyle uğurladı
  • Putinden zor veda: Yakın dostunu böyle uğurladı
  • Putinden zor veda: Yakın dostunu böyle uğurladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tatbikat esnasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev için başkent Moskova'da bakanlık binasında tören düzenlendi. Törene katılan Ziniçev'in yakınları başsağlığı dileklerini kabul etti.

Ancak törenin en dikkat çeken kısmı elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Yıllarca birlikte çalıştığı ve aynı zamanda yakın dostu olan Ziniçev'in kaybı sert mizacıyla tanınan Putin'i adeta yıkmıştı.

Ziniçev'in tabutunun başına gelerek dua eden ve sonrasında tabuta başını dayayarak dostunu uğurlayan Putin'in bu görüntüleri haber ajansları tarafından servis edilince bir anda dünya gündemine yerleşti.

Son dakika... Rus Bakan tatbikatta hayatını kaybetti
Son dakika... Rus Bakan tatbikatta hayatını kaybetti

Sade bir havada geçen cenaze töreninde Başbakan Mihail Mişustin'in yanı sıra Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev gibi isimlerin de yer aldı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Putinin en acı vedası

Törende yanında oturan Ziniçev'in eşi Natalia Ziniçeva'nın zaman zaman elini tutan ve teselli eden Putin, neredeyse yarım asırdır en yakınındaki isimlerden birinin aniden ölmesiyle büyük yara aldığını gizleyemedi.

Putin, Ziniçev'in ölümünden sonra yaptığı açıklamada bu kaybın kendisi için onarılamaz bir yara olduğunu ve derinden sarsıldığını söylemişti.

"Gerçek bir savaş subayını, bir yoldaşı, hepimize yakın olan, büyük iç güce ve cesarete sahip bir kişiyi kaybettik. Bu benim için onarılamaz kişisel kayıp. Yıllarca süren ortak çalışmalarla birbirimize bağlıydık ve ben her zaman, en zor durumda dahi Yevgeniy Nikolayeviç'e, sadık bir arkadaş ve en üst düzey profesyonel olarak güvenilebileceğini biliyordum." diyen Putin talihsiz dostunu bu sözlerle onurlandırmıştı.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Putinin en acı vedası

Bir tatbikat sırasında yaşamını yitiren Yevgeniy Ziniçev, ülkenin tarihinde kazada ölen en üst düzey devlet yetkilisi oldu.

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