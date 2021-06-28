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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 10:41 | Son Güncelleme:

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor... Kim Jong Un'un son hali görenleri şoke etti

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Dünya bu fotoğrafı konuşuyor... Kim Jong Un'un son hali görenleri şoke etti

Son dönemde verdiği kilolar nedeniyle gündemden düşmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili devlet televizyonundan itiraf gibi bir yayın yapıldı.

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, verdiği kilolar ile gündemde.

Voice of America'nın haberine göre, Kuzey Kore liderinin bu görüntüsü ilk defa devlet televizyonunda yer aldı.

Devlet televizyonu Korean Central Television (KCTV) Kuzey Korelilerle Kim Jong-un'un son durumu hakkında bir dizi röportajlar gerçekleştirdi.

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Söz konusu haberde Bir vatandaş 'Saygın yoldaşımız Genel Sekreterimiz, bu şekilde zayıfladığını görünce, kalbimiz kırıldı' ifadeleri yer aldı.

Bu Kuzey Kore'nin Kim'in kilo kaybını ilk defa doğrulaması olarak kayıtlara geçti. KCTV'nin bu adımı Kuzey Kore lideri ile ilgili 'hasta adam' tartışmalarını da bir kez daha gündeme getirdi.

140 kilo civarında olduğu düşünülen Kim'in bu kadar kısa sürede bu derece kilo vermesi ciddi bir sağlık problemi yaşadığı iddiasını da beraberinde getirmişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor... Kim Jong Unun son hali görenleri şoke etti

Geçtiğimiz haftalarda Kore İşçi Partisi'nin bir toplantısında görüntülenen Kim’in önemli miktarda kilo verdiği görülmüştü.

Ancak Kuzey Kore'li yetkililer dünya basınında yer alan bu görüntüler ile ilgili bir açıklama yapmaya yanaşmamıştı.

 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen yıl kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği öne sürülmüştü.

Kim Jong Un'un bu dönemde ortadan kaybolması ve uzun süre toplum önüne çıkmaması ağır bir hastalığı olduğu, hatta öldüğü söylentilerinin çıkmasına neden olmuş, yerine kız kardeşi Kim Yo Jong'un geçeceği iddia edilmişti.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor... Kim Jong Unun son hali görenleri şoke etti

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

İlk defa aşırı zayıflamış bir halde görüldüğü toplantıda Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtmişti.

İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulunmuştu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmemişti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırmıştı

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirmişti.

 

 

 

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