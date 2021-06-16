Dünya bu evlilik teklifini konuşuyor: Hortumun kıyısında 'evet' dedi

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ABD, 29 yaşındaki Tom Bedard ve 26 yaşındaki Raya Maday'ı konuşuyor.

Bir hava durumu uygulamasında meteorolog olarak çalışan çift ABD'nin Colorado eyaletinde nişanlandı.

Kulağa oldukça sıradan bir haber olarak gelse de Tom Bedard'ın evlilik teklifi için sektiği yer oldukça sıra dışıydı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Tom Bedard kız arkadaşına bölgede meydana gelen hortumun yanı başında evlilik teklifinde bulundu.

Sırf burada evlilik teklif edebilmek için 6 saatlik bir yolculuk yapan Tom Bedard, kendisi gibi meteorolog olan kız arkadaşından 'evet' yanıtını aldı.

Çiftin fotoğrafları çalıştıkları şirket tarafından yayınlanınca bu evlilik teklifi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Bazı kullanıcılar çifti seçtikleri lokasyon yüzünden 'hayatlarını tehlikeye atıyorlar' diye eleştirse de pek çok kullanıcı çifte mutluluk diledi.

2016'da bir meteoroloji konferansında tanışan Tom ve Raya 'İkimiz de hava konusunda tutkuluyuz ama daha önce hiç kasırga görmemiştik' dedi.

Tom böyle bir evlilik teklifi için bir süredir plan yaptığını ve bu yüzden 'mükemmel' bir hortum aradığını da sözlerine ekledi.

Tom eleştirilerin aksine bölgeye gelmeden önce yaptıkları ölçümlerin herhangi bir riske işaret etmediğinin altını çizdi.

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