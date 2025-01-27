Dünya bu dosyayı konuşuyor: 62 yıllık sır perdesi... Küba planına karşı çıkmak sonu mu oldu?

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ABD Başkanı Donald Trump, yemin ederek göreve resmen başlamasının ardından yeni istihbarat (CIA) direktörü John Ratcliffe'i atadı.

Yeni atanan CIA direktörü Ratcliffe, Trump'ın "Her şey ortaya çıkacak" diyerek gizlilik kararını kaldırdığı John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. dosyalarının da bulunduğu CIA belgelerini erişime açtı.

DailyMail'de yer alan habere göre, Pentagon belgelerine göre CIA, kod adı Northwoods Operasyonu olan bir plan hazırladı. Plana göre, Küba lideri Fidel Castro'nun Batı'daki barış ortamını ABD ordusunu vurarak tehlikeye sokacağını gösterecek operasyon ayarlandı.

1962 yılında ABD Genelkurmayı tarafından imzalan 12 sayfalık raporda, Castro vurmuş gibi gösterilecek saldırının CIA tarafından gerçekleştirileceği yer aldı. Böylece ABD, Küba ile başlayacak savaşı haklı gerekçelere dayandırmış olacaktı.

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Nortwoods Operasyonu başarılı olsaydı eğer, komünist Fidel Castro'yu destekleyen Amerikalılar kandırılmış olacaktı ve Castro'yu devirme planı bir adım öteye taşınacaktı.

ŞEHİRLERDE TERÖR PLANIN PARÇASIYDI

Küba'yı suçlamadan önce "Sahte bayrak operasyonu" gerçekleştirilecek ve ABD şehirlerinde terör eylemleri yapılacaktı.

Belgede, "Başta Miami olmak üzere, Florida eyaletindeki şehirlerinde ve Washington'da Küba terörü organize edebiliriz" ifadesi yer alırken Küba'ya karşı ABD düşmanlığının nasıl kışkırtılacağını içeren başka şiddet eylemleri de yazıldı.

ABD'li yetkililerin kendi askerlerini öldürmeyi önerdiği belgede, "Guantanamo Körfezi'nde bir ABD gemisinin patlatılması ve suçun Küba'ya atılması ile ABD gazetelerinde ulusal bir öfke dalgası yaratmak için kayıpların isimlerinin listelenmesi" fikri yer aldı.

Kübalıları üniformalı olarak karaya çıkarmaya, askeri üslerde eylemler düzenlemeye ve tesislerdeki mühimmatı havaya uçurmaya kadar her şeyi içeren planda, "ABD su ve güç kaynaklarını güvence altına almak için saldırı operasyonları düzenleyerek, üssü tehdit eden topçu ve havan topu mevzilerini imha ederek karşılık verecekti” denildi.

PLANA KARŞI ÇIKMAK SONU MU OLDU?

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"ABD'nin Küba'ya Askeri Müdahalesinin Gerekçesi" başlıklı dosyanın bir parçası olarak hazırlanan plan, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay tarafından yazıldıktan sonra 1962 yılında dönemin Savunma Bakanı Robert McNamara'ya sunuldu.

Ancak plan, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy tarafından veto edildi. John F. Kennedy'nin 1963 yılında Lee Harvey Oswald tarafından vurularak öldürülmesi, Northwood Operasyonu planını reddetmesi ilişkilendirildi.

ABD'nin derin devletinin İsrail tarafından kontrol edildiği komplo teorileri arasında yer alırken, derin devletin Küba planını veto eden John F. Kennedy'nin öldürülmesi talimatını verdiği iddia edildi.