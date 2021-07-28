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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.07.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Dünya bu çocuğu konuşuyor... 7 yaşında 7 keşif!

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Dünya bu çocuğu konuşuyor... 7 yaşında 7 keşif!

Brezilya’nın Fortaleza kentinde yaşayan Nicole Oliviera isimli 7 yaşındaki çocuk NASA için 7 asteroit keşfetti.

Bilim dünyası Nicole Oliviera isimli 7 yaşındaki çocuğu konuşuyor...

Brezilya’nın Fortaleza kentinde yaşayan Oliviera imza attığı keşif ile 'en genç astronom' unvanının sahibi oldu.

Mashable'da yer alan habere göre, Oliviera Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için 7 asteroit keşfetti.

Dünya bu çocuğu konuşuyor... 7 yaşında 7 keşif

Söz konusu keşfin NASA'nın da ortakları arasında olduğu 'Asteroid Hunt' (Asteroit Avı) bilim programı kapsamında yapıldığı açıklandı.

Kısa sürede ülke gündemine oturan genç kaşif, sosyal medyada da günün konusu oldu.

Uzaya olan ilgili 2 yalında başlayan Oliviera geçtiğimiz yıl Brezilya Bakanlığı, Alagoas Astronomik Çalışmalar Merkezi'ne (CEAAL) katılmıştı.

Burada pek çok ders alan genç kaşifin sınavlarından da yüksek notlar ile geçtiği açıklandı.

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Öte yandan Brezilya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı, küçük yıldız gözlemcisinden 1. Uluslararası Astronomi ve Havacılık Seminerinde bir ders vermesini istedi.

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