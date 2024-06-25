Dünya bu ameliyatı konuşuyor! Organ nakline uyanık girdi, yeni böbreğini kendi gözleriyle gördü!

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ABD’nin Chicago kentindeki bir nakil ameliyatında yaşananlarsa bu alanda adeta çığır açacak nitelikte.

Dün Northwestern Medicine hastanesinde böbrek nakli olan bir erkek hasta daha önce örneği olmayan bir deneyim yaşadı.

BÖBREK NAKLİ OLURKEN UYANIK TUTULDU

Böbrek nakli yapılan 28 yaşındaki bir hasta işlem sırasında uyanık tutuldu ve nakledilecek böbreği kendi gözleriyle görme şansı yakaladı.

Windy City'de yaşayan John Nicholas, Northwestern Medicine hastanesi doktorlarının 24 Mayıs'ta türünün ilk örneği bir başarıyla böbreklerini değiştirmesinden sadece 24 saat sonra hastaneden çıktığını ve hiç acı hissetmediğini söyledi.

Organ naklinde çığır açacak bu operasyonda doktorları 28 yaşındaki John Nicholas'ı ameliyat boyunca uyanık tuttu ve yeni böbreğini böyle gösterdi

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Doktorlar bu kritik ameliyat için alışılagelmiş genel anestezi yerine, sezaryen için verilene benzer bir spinal anestezi iğnesi kullanmayı tercih etti.

Organ nakli cerrahı Dr. Satish Nadig yaptığı basın açıklamasında Nicholas'ı uyanık tutarak ameliyatı ayakta tedavi prosedürü gibi yapabildiklerini söyledi.

Aynı zamanda hastanenin nakil merkezi müdürü olan Nadig, "Umudumuz, uyanık böbrek naklinin genel anestezinin bazı risklerini azaltırken hastanın hastanede kalış süresini de kısaltmasıdır" dedi.





"İNANILMAZ VE ÇOK HAVALI DENEYİM"

Doktorlar "Ameliyathanenin içinde, hastaya yeni böbreğini vücuduna yerleştirmeden önce nasıl göründüğünü gösterebilmek inanılmaz bir deneyimdi” derken Dr. Vicente Garcia Tomas da ameliyatın sağlık personeli için birçok sezaryenden daha kolay olduğunu söyledi ve işlemi "basit ve sorunsuz" olarak nitelendirdi.

Hafif bir narkoz alan John Nicholas da bu deneyimi "oldukça havalı" olarak nitelendirdi ve ameliyatın devam ettiğini bile fark etmedi.

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John Nicholas "Ameliyat sırasında gerçekten, hiçbir şey hissetmiyordum. Kendi rahatım için bana biraz sedasyon verilmişti ama yine de ne yaptıklarının farkındaydım" dedi.

Hastane, hastaların böbrek naklinden sonra genellikle iki ya da üç gün hastanede kalmaları gerekirken, Nicholas'ın bir gün içinde taburcu olduğunu söyledi. Sedyede yatarken tüm operasyonu izleyen ve doktorları tarafından bilgilendirilen Nicholas organ nakli hastaları günlerce hastanede yatarken ertesi gün hastaneden güle oynaya taburcu oldu

16 YAŞINDAN BERİ BÖBREK HASTASIYDI... ANNESİ KANSER OLUNCA...

Nicholas'a 16 yaşındayken Crohn Hastalığı teşhisi kondu ve böbrek sorunları yaşamaya başladı. Diyalize ihtiyaç duymamasına ve ilaçlarla idare etmesine rağmen, 2022'de böbrek fonksiyonları daha da azalmaya başladı ve bu da yeni bir böbrek arayışına yol açtı.

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Annesi organını bağışlamayı planlıyordu, ancak kendisine meme kanseri teşhisi konulduktan sonra bu planından vazgeçti. Bunun yerine devreye Nicholas’ın 29 yaşındaki arkadaşı Pat Wise girdi ve doku uyumu da olunca ona böbreğini bağışladı.

Nicholas'ın başarılı ameliyatının ardından Northwestern Medicine hastanesi hastaların böbrek ameliyatları sırasında uyanık kalmalarını sağlayacak yeni bir programı başlatmaya karar verdi.