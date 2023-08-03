Dünya bir yıllık doğal kaynağını tüketti

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Dünya Limit Aşım Günü olarak bilinen, gezegenin bir yıl içinde yeniden üretebileceği tüm kaynakları tükettiği tarih, bu yıl 2 Ağustos olarak belirlendi. Dünya, bugünden itibaren gelecek yılın kaynaklarını kullanmaya başlayacak. Küresel Ayak İzi Ağı’nın CEO’su Steven Tebbe, “Bu aşırı durum, olağanüstü sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklıklar ve seller gibi giderek daha belirgin halen gelen semptomlara neden oluyor” dedi.

TÜRKİYE ERKEN HARCADI

Bu yılki tarih, 25 Aralık 1971’deki ilk Limit Aşım Günü’nden aylar öncesine denk geldi. Yıllık doğal kaynaklarımızı 2022’den yaklaşık beş gün daha fazla kullanmamız ise iyi haber. Bazı ülkeler kaynakları daha hızlı tüketiyor. Bu konuda en kötü durumda olan ülkelerin başında, kaynakları 10 Şubat’ta tüketen Katar ve 14 Şubat’ta tüketen Lüksemburg geliyor. ABD ve Kanada kaynakları 13 Mart’ta tüketirken, Türkiye için aşım günü 22 Haziran olarak hesaplanmıştı.