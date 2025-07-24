Dünya basınından Eurofighter anlaşmasına ilk yorumlar: Yunanistan ve İsrail'i endişelendirdi... 'Türkiye güçleniyor'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter için İngiltere ile ön anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Ankara ve Londra arasında varılan anlaşmanın ardından Almanya hükümeti de Türkiye'ye Eurofighter satışını resmi olarak onayladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiliz mevkidaşı John Healey, 23 Temmuz'da bir araya gelerek Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'ların kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzaladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Bakan Güler, Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüyle ilgili tam kapsamlı mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Ülkemizin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesini, NATO'nun kilit müttefikleri olan ülkelerimizin dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğini, ülkemizin hava kabiliyetlerinin arttırılmasıyla NATO'nun da hava gücünün artmış olacağını, yeteneklerimizle ilgili işbirliğini güçlendireceğini ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yolu destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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Dış basın, Türkiye ile İngiltere'nin imzaladığı anlaşmanın, Ankara'nın hava filosunu modernize etme çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi. Yunanistan'ın anlaşmadan rahatsızlık duyduğu ve engellemeye çalıştığı söylenen haberlerde, imzalanan mutabakatın Türkiye ve Avrupa arasında yakın iş birliğinin göstergesi olduğu vurgulandı.

FINANCIAL TIMES: SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİN GÖSTERGESİ NİTELİĞİNDE

İngiliz Financial Times'ın (FT) haberine göre, İngiliz yetkililer "Almanya da dahil olmak üzere diğer Eurofighter üreticisi ülkelerin anlaşmaya destek verdiğini" doğruladı. Haberde, İngiltere ve Türkiye savunma bakanlarının çarşamba günü Typhoon konusunda kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaşmalarını sağlayan bir mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.

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Gazete, kaynakların, 40 kadar jetin Ankara'ya satılabileceğini belirttiğini açıkladı. Haberde, anlaşmanın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Almanya Şansölyesi Friedrich Merz arasında geçen hafta Londra'da yapılan görüşmelerin ardından geldiğine dikkat çekildi.

FT ön anlaşmaya ilişkin, "Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından savunma sanayisini güçlendirmeyi ve ABD'ye bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Avrupalı NATO müttefikleri ile Türkiye arasındaki artan savunma iş birliğinin bir göstergesi niteliğinde" olduğu yorumunu yaptı.

İsrail ile İran arasındaki bölgesel gerginliğin son dönemde arttığını belirten FT, Tel Aviv yönetiminin Şam ve Güney Suriye'ye hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Haberde, Eurofighter anlaşmasıyla İsrail'in bölgede Türkiye'ye karşı avantajlı konumda olmasının engellendiği belirtildi.

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EURACTIV: SATIŞ MİÇOTAKİS'İN ENDİŞESİ

Avrupa merkezli haber sitesi Euractiv, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta başında yaptığı açıklamada, Almanya ve İngiltere'nin jetlerin satışına olumlu yaklaştığını belirterek, Ankara'nın satın alma işlemini en kısa sürede sonuçlandırmak istediğini söylediğini hatırlattı.

Haberde, "satışın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in endişesi" olduğu belirtildi. Euractiv, Merz'in Miçotakis ile yaptığı telefon görüşmesinde bu endişeye dair konuştuğu bilgisini paylaştı.

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MAARIV: BÜYÜK SATIN ALMA YAKLAŞIYOR

Maariv gazetesi, İsrail'in Türkiye'nin askeri gücünden "korkmaya başladığını" bildirdi. Haberde anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk ordusunu modernize etme çabalarında önemli bir adım olduğu ifade edildi. Maariv, Eurofighter'ın dünyanın en gelişmiş uçakları arasında olduğunu açıklayarak, uçakların Türk Hava Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını kaydetti.

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MAKORRISHON: TÜRKİYE GÜÇLENİYOR

İsrailli Makorrishon ise haberinde Eurofighter alımıyla Türkiye'nin güçlendiğini bildirdi. Gazete, Türkiye'nin F-35'ler için de girişimlerini sürdürdüğünü ifade ederek, anlaşmanın Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabalarında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

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JARUSALEM POST: İSRAİL'DE ENDİŞELERE YOL AÇTI

İsrail'in Jarusalem Post (JP) gazetesi, Eurofighter'larla Türkiye'nin operasyonel esnekliğini ve bölgesel caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağını bildirdi. İsrailli bir yetkilinin anlaşma için Tel Aviv'de "baş ağrısına neden olacağı" yorumunu yaptığını aktaran JP, Türkiye'nin bu satın almayla hava muharebe kabiliyetlerini de önemli ölçüde geliştireceğini ifade etti.

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Anlaşmanın, Ankara'nın ordusunu modernize etme yönündeki devam eden çabalarında önemli bir adım teşkil ettiğini söyleyen JP, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından ortaklaşa geliştirilen uçaklar, dünyanın en gelişmiş dördüncü nesil savaş uçakları arasında kabul ediliyor. Bu, Türkiye'nin bölgedeki İsrail askeri varlığına meydan okuyabilecek şekilde askeri gücünü artırdığına dair endişe verici bir işaret. Türkiye, ABD yapımı F-16'lar ve F-35'ler için ek anlaşmalar istiyor. Bu çabalar, özellikle Ankara'nın donanma ve insansız hava aracı (İHA) yeteneklerini de genişlettiğine ilişkin haberler arasında, İsrail'de endişelere yol açtı."

BLOOMBERG: TÜRKİYE İLE BATILI MÜTTEFİKLERİ ARASINDA ARTAN SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

ABD'li Bloomberg, Almanya Güvenlik Konseyi'nin, 40 Eurofighter uçağının satışını onayladıktan sonra kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e ilettiğini belirtti.

Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana savunma sanayisini güçlendirmeye çalıştığını belirten Bloomberg, satışı "Türkiye ile Batılı müttefikleri arasındaki artan savunma iş birliğinin bir işareti" diye yorumladı. Haberde, Ankara'nın Eurofighter anlaşmasının yanı sıra ikinci büyük operatörü olduğu yeni F-16 savaş uçakları ve F-35'ler satın almak için de ABD ile görüştüğü kaydedildi.

Anlaşmanın finansal şartlarının henüz netleşmediğini açıklayan Bloomberg, Ankara'nın tahmini 5 milyar avro karşılığında en az 20 uçak istediğini öne sürdü.

AL MONITOR: MERZ TÜRKİYE İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNUYOR

Al Monitor'un haberinde ise Almanya'nın anlaşmayı onay vermesinin stratejik nedenleri incelendi. Al Monitor, Almanya lideri Merz'in, "Avrupa'nın kolektif güvenliğinin güçlendirilmesi ve dış güçlere bağımlılığın azaltılması yönündeki daha geniş çabaların bir parçası olarak Türkiye ile daha yakın savunma iş birliğini savunduğunu" kaydetti.

Analize göre Avrupa, Ukrayna Savaşı ve Trump'ın bir yandan gümrük vergisi politikaları uygulaması, bir yandan da yüksek savunma harcamaları talep etmesinin ardından savunma alanında iş birliği politikası izlemeye başladı. Al Monitor bu durumun, "Avrupa güçlerini NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye ile bağlarını derinleştirmeye yönelttiğini" belirtti.