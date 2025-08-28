Dünya basını Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemini manşetlerine taşıdı: 'Savunmada dönüm noktası'

Haberin Devamı

ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen, "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacak ve savunma sanayini bambaşka bir seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yaptıklarını duyurdu.

Erdoğan, bunların ilkinin Çelik Kubbe, ikincisinin ASELSAN'ın 14 tesisinin açılışı, üçüncüsünün de Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelinin atılması olduğunu belirtti.

ASELSAN açısından bu tarihi günde sadece bir şirketin değil aynı zamanda bir milletin bağımsızlık yolculuğunun, alın terinin, azminin ve kararlılığının yeni bir safhasına hep birlikte şahitlik edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Şehitlerimizin ruhlarını da şad edeceğine inandığım tüm bu adımların ASELSAN'ımıza, savunma sanayimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren 50 yıl boyunca ASELSAN çatısı altında Türk savunma sanayine katkılarda bulunmuş herkesi şükranla yad ediyorum" dedi.

Uluslararası medya, Türkiye'nin Çelik Kubbe sistemine yoğun ilgi gösterdi. Çelik Kubbe'nin Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getireceği ifadesinin vurgulandığı haberlerde, Ankara'nın bugüne kadarki tek seferde yapılan en büyük savunma tesisi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açıldığı da kaydedildi.

ASSOCIATED PRESS: TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÇELİK KUBBE’Yİ TANITTI

ABD'li haber ajansı Associated Press(AP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çelik Kubbe'nin ülke ve savunma sanayisi açısından bir dönüm noktası olduğunu söylediğini belirtti.

Erdoğan’ın ASELSAN’ın Ankara’daki tesislerinde düzenlenen törende yaptığı konuşmadan satır başları aktarılan haberde, Çelik Kubbe’nin kara ve deniz konuşlu platformlar ile sensörleri bir ağda birleştirecek şekilde geçtiğimiz yıl geliştirilmeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

AP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projenin son aşamasında 460 milyon dolar değerinde 47 aracın bulunduğunu açıkladığını kaydetti. Haberde Erdoğan'ın, sistemin stratejik önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Erdoğan’ın törende 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanan ASELSAN'ın yeni üretim tesisinin de açılışını yaptığı bildirilen haberde, Cumhurbaşkanı’nın “Aselsan'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz” sözleri öne çıkarıldı.

ABC NEWS: DÖNÜM NOKTASI

ABD'nin ABC News haber kanalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ASELSAN tesislerinde düzenlenen törende Türkiye’nin “Çelik Kubbe” hava savunma sistemini resmen tanıttığını duyurdu. Haberde, Erdoğan’ın bu sistemin savunmada bir dönüm noktası olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi” ifadelerine yer verildi. Haberde ayrıca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan projenin Türkiye semalarını korumak için kara ve deniz konuşlu platformları tek ağda birleştirmeyi hedeflediği bilgisi paylaşıldı.

AL MONITOR: 460 MİLYON DOLARLIK TESLİMAT

Washington merkezli Al Monitor, ASELSAN'ın, Çelik Kubbe’nin ilk büyük partisini teslim ettiğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 40’tan fazla ünitenin kullanıma hazır olduğunu açıklayarak sistemin savunma sanayiinde önemli bir adım olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Teslimatın 460 milyon dolar değerinde 47 araçtan kapsadığı belirtilen haberde, Türkiye’nin entegre hava savunma ağı için temel oluşturacağı kaydedilerek, Erdoğan’ın törende, “Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz” dediği bildirildi.

Haberde ayrıca, projenin 2030’lu yıllarda tam faaliyete geçmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

THE INDEPENDENT: SİSTEMLERİN ORTAK BİR AĞ ÜZERİNDEN ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR

İngiliz The Independent, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sistemi ülkenin savunma ihtiyaçları açısından “dönüm noktası” olarak nitelendirdiğini ifade etti. Haberde açılışın, Türkiye’nin kendi geliştirdiği savunma teknolojilerinde önemli bir adım olarak görüldüğü belirtildi.

Erdoğan’ın düzenlenen törende yaptığı konuşmaya da haberinde yer veren Independent, “Kendi radarını, kendi hava savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz” ifadesinin altını çizdi.

Çelik Kubbe'nin geliştirilme sürecini mercek altına alan gazete, Çelik Kubbe projesinin geçtiğimiz yıl ağustos ayında kamuoyuna duyurduğunu söyledi. Haberde, sistemin deniz ve kara konuşlu hava savunma platformları ile sensörlerin ortak bir ağ üzerinden çalışmasını sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Gazete, yeni sistemin Türkiye’nin hava güvenliğini güçlendirmek amacıyla geliştirildiğini belirtti. Çelik Kubbe’nin, ülkenin savunma kapasitesini ileriye taşıyan stratejik bir proje olduğunun altı çizildi.

ERT NEWS: MASADA OLMAK İLE MENÜDE OLMAK ARASINDAKİ İNCE FARK

Yunan ERT News, Erdoğan’ın yalnızca Çelik Kubbe teslimatına değil, aynı zamanda savunma sanayi tesislerinin açılışına da katıldığını bildirdi. Haberde, Erdoğan’ın “Sistemler sistemi 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz” ifadesi öne çıkarıldı.

Haber kanalı, Cumhurbaşkanı’nın güvenlik zorluklarına dikkat çekerek, radar ve hava savunma sistemlerinin stratejik önemine vurgu yaptığını yazdı. Haberde Erdoğan’ın, “Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi hava savunma ve taarruz sistemleridir” sözlerine yer verildi.

İ24 NEWS: ÇELİK KUBBE TÜRK HAVA SAHASINI KORUMAYI AMAÇLIYOR

İsrailli i24 News, Erdoğan’ın Çelik Kubbe sistemini tanıtırken bu sayede Türkiye’nin savunma alanında küresel bir aktör haline geleceği açıklamasına dikkat çekti. Haberde, sistemin 460 milyon dolar değerinde 47 araçtan oluştuğu ve ordunun hizmetine sunulduğu bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hava savunma sistemini dönüm noktası olarak tanımladığının altı çizilen haberde ayrıca, projenin Türk hava sahasını çok katmanlı koruma hedefiyle geliştirildiği kaydedildi.

XINHUA: TESLİMATLAR TÜRKİYE'Yİ FARKLI BİR LİGE TAŞIYOR

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Çelik Kubbe’nin bileşenlerinden oluşan 47 aracın ASELSAN’ın Oğulbey Teknoloji Üssü’nde Türk ordusuna teslim edildiğini bildirdi. Haberde Erdoğan'ın, bu teslimatın Türkiye’yi hava savunma kabiliyetlerinde “farklı bir lige” taşıdığı ifadeleri vurgulandı.

Xinhua, Erdoğan’ın törende yaptığı konuşmada, kendi hava savunma sistemini geliştiremeyen ülkelerin güvenli gelecek inşa edemeyeceğini söylediğini ifade etti. Haberde, ASELSAN’a ait 1,5 milyar dolarlık yeni tesisin açılışının da yapıldığı ve bu tesisin Türkiye’nin en büyük savunma yatırımı olduğu belirtildi.

TIMES OF ISRAEL: DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU

Tel Aviv merkezli Times of Israel, Erdoğan’ın açıklamalarında Çelik Kubbe sisteminin dost ülkelerde güven, düşmanlarda ise korku yaratacağı yönündeki sözlerine yer verdi. Haberde, projenin İsrail’in Demir Kubbesi’nden esinlenerek geliştirildiği aktarıldı.

Gazete, Erdoğan’ın “Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç ülkemizin hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır” ifadelerini okuyucularıyla paylaştı.

Ayrıca, NATO üyesi Türkiye’nin geçtiğimiz yıl hava sahasını korumak için çok katmanlı bir savunma sistemi kurma planlarını açıkladığı hatırlatıldı.

REPORTER: 1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE YENİ SAVUNMA ÜSSÜ

Reporter Yunanistan, ASELSAN için 1,5 milyar dolarlık yeni savunma üssünün açıldığını yazdı. Haberde, tesisin Türkiye tarihindeki en büyük savunma yatırımı olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Haberde, Oğulbey'in radar, sensör ve elektronik aksam gibi kritik bileşenlerin üretiminde kullanılacağını vurgulandı. Reporter, Çelik Kubbe sisteminin 47 temel unsurunun da orduya teslim edildiği belirtti. ASELSAN'IN yıl başından bu yana borsada büyük bir değer artışı yaşadığına dikkat çeken Reporter, şirketin savunma sanayiinde merkezi bir rol oynadığı kaydetti.