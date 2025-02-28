Dünya basını çağrıyı böyle gördü! Erdoğan için önemli bir siyasi başarı

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik "silah bırakın" çağrısı yaptığını duyurdu.

İstanbul'daki bir otelde düzenlenen "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı toplantıda, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadesini kullandığı aktarıldı.

Yaşanan bu gelişmeler dünya basınında büyük yankı uyandırdı;

LE MONDE

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Öcalan'ın yaptığı çağrıyı "Yıllardır hükümete karşı silahla direnen PKK'nın lideri, örgütün tasfiye edilmesi ve silahların bırakılması çağrısında bulundu" ifadesiyle servis etti. Le Monde sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla gerçekleştiğini belirtti.

FRANCE24

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Fransız gazetesi France24, "Öcalan, İstanbul'da okunan ve dönüm noktası niteliği taşıyan açıklamasında, militan grubuna silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu" ifadelerini kullandı. France24, Öcalan'ın "Silahların bırakılması için bir çağrı yapıyorum ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" sözlerini aktardı.

NEW YORK TIMES

ABD gazetesi New York Times (NYT), manşetten yayınladığı haberinde "PKK'nın lideri Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısı yaptı" dedi.

"PKK'nın silah bırakması, Türkiye'nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek" değerlendirmesinde bulunan NYT, "Erdoğan için siyasi bir başarı" yorumu yaptı.

CNN

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Öcalan'ın çağrısını, "Kürt ayrılıkçı lider, takipçilerini silahsızlanmaya çağırıyor ve potansiyel olarak Türkiye ile elli yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor" başlığıyla duyurdu.

BBC

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Öcalan'ın çağrısına ilişkin servis ettiği haberde, "Yasadışı PKK'nın lideri Öcalan, örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

BBC; Terör örgütü PKK'nın, Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'nin ve ABD'nin terör örgütleri listesinde olduğunu vurguladı.

BBC ayrıca, yıllardır PKK’ya karşı sert askeri müdahaleleri savunan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Öcalan’ın şiddetten vazgeçmesi çağrısı yaptığını hatırlattı.

THE GUARDIAN

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İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, tarihi çağrıyı "Türkiye ve Orta Doğu'yu sarsabilecek bir değişim" sözleriyle manşetine taşıdı.

Gazete, Öcalan'ın çağrısının bölgede geniş kapsamlı etkileri olacağı değerlendirmesi yaptı.

Gazetede, Öcalan'ın çağrısına ilişkin "İran ve Irak dahil olmak üzere tüm Orta Doğu’da geniş yankı uyandıracak" ifadesi yer aldı.

IRNA

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Öcalan’ın çağrısına yer verirken, “Bu çağrının, Türkiye’de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor” yorumunu yaptı.

AL JAZEERA

Katar merkezli Al Jazeera, Öcalan'ın açıklamasının "tarihi bir hamle" olduğunu söyledi ve Öcalan'ın PKK’dan silah bırakmasını ve kendini feshetmesini istediğini belirtti.

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Al Jazeera, tarihi çağrının, Türkiye'deki 40 yıllık çatışmayı sona erdirebileceğini, bölge içinse kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabileceğini ifade etti.

Gözden Kaçmasın ABD ve Almanya'dan silah bırakma çağrısına ilişkin açıklama Haberi görüntüle

ABD VE ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD ve Almanya hükümeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un mesajını paylaştı. Açıklamada, Scholz'un, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Terör örgütü "PKK'nın eylemlerinin çok fazla can kaybına yol açtığı" ifade edilen açıklamada, söz konusu çağrının şiddetin aşılması için bir fırsat sunduğu kaydedildi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes de yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.