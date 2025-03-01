Dünya basını çağrıyı böyle gördü: Barış için dönüm noktası

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LE MONDE: Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Öcalan’ın yaptığı çağrıyı “PKK’nın lideri, örgütün tasfiye edilmesi ve silahların bırakılması çağrısında bulundu” ifadesiyle servis etti. Le Monde sürecin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığıyla gerçekleştiğini belirtti.

FRANCE24: Fransız France24, Öcalan’ın “Silahların bırakılması için bir çağrı yapıyorum ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum” sözlerini aktardı.

NEW YORK TIMES: ABD gazetesi New York Times (NYT), manşetten yayınladığı haberinde “PKK’nın silah bırakması, Türkiye’nin en uzun süredir devam eden iç güvenlik tehdidinin çözülmesi anlamına gelecek” değerlendirmesinde bulundu, çağrının “Erdoğan için siyasi bir başarı” olduğu yorumunu yaptı.

CNN: ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Öcalan’ın çağrısını, “Kürt ayrılıkçı lider, takipçilerini silahsızlanmaya çağırıyor ve potansiyel olarak Türkiye ile elli yıllık bir ayaklanmayı sona erdiriyor” başlığıyla duyurdu.

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BBC: İngiliz kamu yayıncısı BBC, Öcalan’ın çağrısına ilişkin servis ettiği haberde, “Yasadışı PKK’nın lideri Öcalan, örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı” ifadelerini kullandı. BBC; Terör örgütü PKK’nın, Avrupa Birliği’nin (AB), İngiltere’nin ve ABD’nin terör örgütleri listesinde olduğunu vurguladı, ayrıca yıllardır PKK’ya karşı sert askeri müdahaleleri savunan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Öcalan’ın şiddetten vazgeçmesi çağrısı yaptığını hatırlattı.

THE GUARDIAN: İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, tarihi çağrıyı “Türkiye ve Orta Doğu’yu sarsabilecek bir değişim” sözleriyle manşetine taşıdı.

Gazete, Öcalan’ın çağrısının bölgede geniş kapsamlı etkileri olacağı değerlendirmesi yaptı. Gazetede, Öcalan’ın çağrısına ilişkin “İran ve Irak dahil olmak üzere tüm Orta Doğu’da geniş yankı uyandıracak” ifadesi yer aldı.

IRNA: İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Öcalan’ın çağrısına yer verirken, “Bu çağrının, Türkiye’de ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olması bekleniyor” yorumunu yaptı.

AL JAZEERA: Katar merkezli Al Jazeera, Öcalan’ın açıklamasının “tarihi bir hamle” olduğunu söyledi. Çağrının, Türkiye’deki 40 yıllık çatışmayı sona erdirebileceği, bölge içinse kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabileceği yorumu yapıldı.

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ABD: ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yazılı açıklamasında, “Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

ALMAN ŞANSÖLYE: MEMNUNİYET VERİCİ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada Başbakan Olaf Scholz’un mesajını paylaştı. Açıklamada, Scholz’un, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın örgüte silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Terör örgütü PKK’nın eylemlerinin çok fazla can kaybına yol açtığı ifade edilen açıklamada, söz konusu çağrının şiddetin aşılması için bir fırsat sunduğu kaydedildi.

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AB TÜRKİYE RAPORTÖRÜ: TARİHİ BİR ADIM

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Öcalan’ın çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi: “Öcalan’ın PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı, son derece memnuniyetle karşılanan tarihi bir adımdır. Diyalog ve uzlaşı temelinde, Türkiye’deki Kürt meselesini barışçıl bir şekilde çözecek potansiyel bir siyasi ve kapsayıcı süreç için en iyi başlangıç noktasıdır” ifadelerini kullandı.