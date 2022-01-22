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Dünya Bankası'ndan mutfak uyarısı: 2.6 milyar insan sıkıntı çekiyor

#Dünya Bankası#Gıda#Yemek
Dünya Bankasından mutfak uyarısı: 2.6 milyar insan sıkıntı çekiyor

Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, hali hazırda dünya nüfusunun 3’te birinin ‘yemek pişirme yoksulluğu’ yaşadığı belirtildi. Açıklamada 2.6 milyar insanın temiz olmayan, temel yemek pişirme şartlarından yoksun ve sağlıklı olmayan mutfak şartlarında yemek pişirdiği vurgulandı.

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Dünya Bankası açıklamasında, 2.6 milyar insanın hayatın en temel parçası olan yemek pişirme ihtiyacında yoksulluk yaşadığını belirtti. Buna göre; yeterli ekonomik düzeye erişemeyen toplumlar, hijyenik olmayan şartlarda modern mutfak gereçlerinden yoksun, verimli ve güvenli olmayan yöntemlerle yemek pişiriyor. ‘Yemek Pişirme Yoksulluğu’ olarak adlandırılan bu durumda, dünya nüfusunun 3’te biri yetersiz temel malzemelerle kirli ortamlarda ve basit mutfak gereçlerinden yoksun bir şekilde yemek pişiriyor ve karnını doyuruyor.

2030 YILINDA 2.4 MİLYON İNSAN PİŞİRME YOKSULLUĞU YAŞAYACAK

Yaşamda kültürel ve sosyal önemi olan yemek pişirme aktivitesinin bazı gelişmekte olan ülkelerde çok zor şartlarda yapıldığına dikkat çeken Dünya Bankası, 2019 yılında yoksul toplumların temiz yemek pişirme şartlarına ulaşması için ‘Temiz Pişirme Fonu’ oluşturdu. Fon, yemek pişirme hizmetlerini teşvik amaçlı özel sektöre finansman hibeleri yoluyla mali ve teknik destek sağlıyor. Dünya Bankası, bu konuda gerekli çalışmalara öncelik verilmediği takdirde 2030 yılında 2.4 milyar insanın yemek pişirme yoksulluğu yaşayarak en basit mutfak gereksinimleri olmadan, temiz olmayan şartlarda besleneceğini vurguladı.

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#Dünya Bankası#Gıda#Yemek

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