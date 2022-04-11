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Dünya Bankası'na göre Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ
Dünya Bankasına göre Ukrayna ekonomisi yüzde 45, Rusya ekonomisi yüzde 11 küçülecek

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş iki ülkede de sayısız can kaybı yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan savaşın ekonomik boyutu da giderek kötüleşiyor. Dünya Bankası'na göre iki ülkenin ekonomisi de savaş yüzünden ciddi oranda küçülecek...

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Dünya Bankası, Ukrayna ekonomisinin bu yıl Rusya'nın ülkeyi işgale başlaması ve çıkan savaş yüzünden yüzde 45 küçüleceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Anna Bjerde, Ukrayna'nın ayakta kalması için "derhal büyük bir mali desteğe" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Dünya Bankası işgal sonrası Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar dolar yardım yapmış, önümüzdeki aylarda da 2 milyar dolar daha yardım sözü vermişti.

Ukrayna, dünyanın önde gelen ayçiçek yağı ve buğday ihracatçıları arasında yer alıyor. Ancak Rusya'nın 24 Şubat'ta ülkeyi işgale başlaması, Ukrayna'nın ayçiçek yağı ve buğday ihracatını da durma noktasına getirdi.

Rusya'nın işgali öncesi Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 44 milyondu. İşgal ve savaş nedeniyle Ukraynalıların yaklaşık yüzde 25'i evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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'RUSYA EKONOMİSİ DE 2022'DE YÜZDE 11,2 KÜÇÜLECEK'

Öte yandan, Dünya Bankası Rusya ekonomisinin de yaptırımlar nedeniyle muhtemelen bu yıl yüzde 11,2 küçüleceğini açıkladı.

Dünya Bankası'nın bu yıl resesyona girmesini öngördüğü diğer ülkeler arasında Belarus, Kırgızistan, Moldova ve Tacikistan da bulunuyor.

Washington merkezli kuruluşa göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonucunda çıkan savaş, Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ekonomik olarak Covid-19 pandemisinden daha fazla zarar verecek.

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#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ

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