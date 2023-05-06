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Dünya Bakhmut'tan gelen görüntüleri konuşuyor...

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#Wagner#Ukrayna#Bakhmut
Dünya Bakhmuttan gelen görüntüleri konuşuyor...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 13:29

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in Bakhmut'tan çekileceğini açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü. Ukrayna 'geri çekilme' açıklamasının bir hile olduğunu öne sürerken bugün kentten gelen görüntüler ortalığı karıştırdı.

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Geçtiğimiz sene Şubat ayında başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken dün gelen bir açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin, mühimmat tartışması nedeniyle birliklerini Çarşamba günü Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinden çekeceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna'nın ele geçirmek için aylardır çatıştığı Bakhmut, küçük olmasına rağmen savaşın her iki tarafı için de stratejik öneme sahip bir kent.

Dünya Bakhmuttan gelen görüntüleri konuşuyor...

SERT BİR AÇIKLAMA İLE ÇEKİLECEKLERİNİ DUYURDULAR

Bakhmut'ta binlerce Wagner üyesini kaybeden Prigozhin, yayınladığı videoda, bölgede savaşan grubunun orada kalmak için yeterli cephaneye sahip olmadığını belirterek "Şoygu! Gerasimov! Cephane nerede?... Buraya gönüllü olarak geldiler ve maun ofislerinizde şişmanlamanız için öldüler"  ifadelerini kullandı.

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Wagner lideri Şubat ayında, ölen askerlerin başka bir görüntüsünü yayımlamış, ölümlerinden ordu komutanlarını sorumlu tutmuştu.Ordu, Wagner grubunu kasıtlı olarak malzemesiz bıraktığını reddetmekle birlikte cepheye gönderilen mühimmatı artırmıştı.

Ukrayna HİLE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Prigozhin'in sert açıklaması uzun bir süredir Wagner grubu ile Rusya arasında kriz olduğu tartışmalarını alevlendirirken Ukrayna geri çekilme açıklamasının 'bir hile' olduğunu düşünüyor.

Prigozhin'in sözlerine şüpheyle yaklaşan Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar,geri çekilme planının bir yalan olduğunu öne sürdü ve Ukrayna birliklerinin bölgede daha fazla paralı asker akını gördüğünü iddia etti.

Maliar televizyonda yaptığı açıklamada Rusların sembolizme eğilimli olduğuna dikkat çekerek Moskova yönetiminin 9 Mayıs Zafer Günü'ne kadar Bakhmut'u ele geçirmeyi hedeflediğini ve askerlerin bölgeye doğru ilerlediğini söyledi.

FOSFOR BOMBASI İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Wagner grubunun bölgeden çekilip çekilmeyeceğine dair tartışmalar devam ederken Ukrayna ordusu Bakhmut'a düzenlenen bir hava saldırısının görüntülerini yayınlayarak Rusya'yı fosfor bombası kullanmakla suçladı.

Dünya Bakhmuttan gelen görüntüleri konuşuyor...

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen videoda sokaklar alevler içinde görülürken Kiev Özel Kuvvetler Komutanlığı, Moskova kuvvetlerinin fosfor ve yanıcı mühimmatlarla 'şehri yok etmeye' çalıştığını öne sürdü.

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#Wagner#Ukrayna#Bakhmut

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