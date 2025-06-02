Dünya baba Luis Enrique’yi konuşuyor: Zafer gecesi ağlatan mesaj

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin önceki akşamki finalinde PSG, Inter’i 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Ancak futbola başka bir gözle bakan tüm yürekler tek bir kişiye odaklandı; Luis Enrique. Futbolun bir oyundan daha fazlası olduğunu bir kez daha hatırlatan Enrique, bir babanın kızına duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi. Bitiş düdüğüyle birlikte herkes coşkuyla kupayı kutlarken, Luis Enrique tribüne doğru işaret yaparak bu gece için hazırladığı tişörtü istedi. Tişörtün üzerinde, 2015’te Barcelona ile kazandığı Şampiyonlar Ligi finali sonrası kızı Xana ile birlikte sahada yaşadığı sevincin bir karesi vardı. Xana’nin elindeki bayrak artık Barcelona değil PSG’ye aitti. O günden bu zamana tam 10 yıl geçti. Ancak Luis Enrique kızını ve onunla yaşadığı 9 muhteşem yılı asla unutmadı. Xana, 9 yaşında çok nadir görülen bir kemik kanseri türü olan osteosarcoma hastalığına yakalanmıştı. Baba Luis Enrique, teknik direktörlük görevini bir kenara bırakarak kızıyla beraber mücadele vermeye çalıştı. Ancak çok sevdiği kızını hastalık yüzünden 5 ay sonra kaybetti.

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ONUNLA 9 HARİKA YIL

Luis Enrique, onun ölümü sonrası farklı bir kimliğe büründü. Teknik adamlıktaki başarısından öte bilge bir adama dönüştü. Onun Xana’yı kaybetmesi hayata bakış açısını da değiştirdi. Katıldığı bir programda kızı Xana ile şunları söylüyordu; “Kendimi şanslı mı yoksa şanssız mı hissetmeliyim? Ben kesinlikle şanslı hissediyorum. ‘Ama kızın öldü’ diyebilirsiniz. Kızım, bizimle 9 harika yıl geçirdi. Birlikte binlerce hatıramız var, videolar var... Annem, Xana’nın fotoğraflarını evine koyamıyordu. Nedenini sorduğumda, ‘yapamıyorum’ diyordu. Ona ‘Anne, Xana’nın fotoğraflarını koymalısın’ dedim. Fiziksel olarak burada değil ama ruhu yaşıyor. Bir yerlerden bizi izlediğine eminim.” Evet, önceki akşam bir teknik direktörün değil bir babanın kızına duyduğu büyük sevginin sonucunu izledik. PSG taraftarları da bu yüreği yaralı babaya hazırladığı özel koreografi ile duygu dolu anlar yaşattı. Luis Enrique’nin maç sonu dediği gibi, “Kızımı hatırlamak için Şampiyonlar Ligi’ni kazanmama ihtiyacım yok. O hep bizimle…”

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KIZI İÇİN VAKIF KURDU

Luis Enrique ve eşi Elena Cullell, kızlarının ölümüyle sarsılsa da Xana’nın anısını yaşatmak için Xana Vakfı’nı kurarak diğer hasta çocuklara destek olmayı seçti. Bu vakıf, ciddi hastalıklarla mücadele eden çocuklara ve ailelerine hem psikolojik hem de maddi destek sunuyor. Luis Enrique, kızının adını taşıyan bu sosyal sorumluluk projesi ile onun hatırasını yaşatmayı sürdürüyor.