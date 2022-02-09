Dünya aylardır onu konuşuyor... Röportaj sonrası bomba iddia: Çinli tenisçi hâlâ özgür değil!

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Çin Komünist Partisi'nin üst düzey bir yöneticisi tarafından taciz edildiğini söyledikten sonra ortadan kaybolan ve yeniden ortaya çıktığında kendi kendini yalanlayan yıldız tenisçi aylardır dünya gündeminde yer alamaya devam ediyor. Peng Shui ile bir röportaj yapan gazeteci yıldız tenisçinin hâlâ özgür olmadığını iddia edince konu yeniden manşetlere taşındı...

PENG İLE RÖPORTAJ YAPAN MUHABİR, ÇİNLİ TENİS YILDIZININ GÜVENDE OLUP OLMADIĞINI BİLMENİN İMKÂNSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Çinli tenisçi Peng Shuai ile ilk röportajı yapan gazetecilerden biri, çevirinin Çinli bir Olimpiyat yetkilisi aracılığıyla gerçekleştirildiği sohbette Peng’in kendi düşüncelerini dile getirebilecek kadar özgür olup olmadığının anlaşılmadığını söyledi. Peng geçen yıl eski bir üst düzey Komünist parti yetkilisinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmek için baskı yaptığına dair iddialarını kamuoyuna taşımıştı. Sosyal medya gönderisi hızla silinen Peng gözden kaybolmuş, ancak haftalar sonra Çinli yetkililer tarafından düzenlenen bir etkinlikte ortaya çıkmıştı. Dünya basınında onun susturulduğu veya başına daha kötü şeyler geldiğine dair endişeler dile getirilmişti.

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CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI REDDETTİ

Bu hafta yayınlanan L'Equipe röportajında Peng, cinsel saldırıya uğradığını reddederek tartışmayı tetikleyen sosyal medya gönderisinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Cinsel saldırı mı? Hiç kimsenin beni cinsel saldırıya maruz bıraktığını söylemedim,” diyen Peng, “Bu gönderi, dış dünyadan büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oldu. Tek isteğim bu yazının anlamının artık çarpıtılmamasıdır,” diye ekledi.

Kasım ayında Çin’in popüler Çin sosyal medya platformu Weibo'daki doğrulanmış hesabından yayınlanan uzun bir gönderide Peng, eski başbakan yardımcısı ve iktidardaki güçlü Çin Komünist Partisi Politbüro Yürütme Komitesi üyesi Zhang Gaoli'nin defalarca reddetmesine rağmen onu cinsel ilişkiye girmeye zorladığını yazmıştı.

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Peng bundan yedi yıl Zhang’le bir kez cinsel ilişkiye girdiklerini bundan sonra Peng’in ona karşı romantik duygular beslediğini, ancak karşılık bulamadığını söyledi. Peng gönderisinde ““Tüm bunları kalbime gömmüştüm. Şimdi neden gelip beni tekrar bulup evine götürdün ve beni seninle cinsel ilişkiye girmeye zorladın?" diye soruyordu.

Zhang suçlama hakkında hiçbir yorumda bulunmazken gönderi kısa süre içinde silindi. Gönderisini neden sildiği sorulan Peng sadece “Çünkü ben öyle istedim” cevabını verdi.

RÖPORTAJ ÇİNLİ YETKİLİLERİN GÖZETİMİNDE YAPILDI

Çinli Olimpiyat yetkililerinin gözetiminde gerçekleşen kontrollü röportajda Peng’le konuşan iki gazeteciden biri olan Marc Ventouillac, Peng'in özgür olduğundan emin olamadığını, bu röportajın onun güvende olduğunu kanıtlamadığını söyledi.

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Çin Olimpiyat Komitesi aracılığıyla düzenlenen röportajı güvence altına almak için L'Equipe, soruları önceden göndermeyi ve yanıtlarını soru-cevap biçiminde sözlü olarak yayınlamayı kabul etti. Ventouillac önce kendisine yarım saat tahsis edildiğini daha sonra bu sürenin neredeyse iki katına çıktıklarını, önceden gönderdikleri sorulara ek olarak istedikleri tüm soruları sorduklarını ve sordukları sorularda sansür olmadığını söyledi. Peng'in cevaplarının Çinceden çevirisi Çinli bir Olimpiyat yetkilisi tarafından yapıldı.

“GÖNDERİSİ HAKKINDA KONUŞURKEN DAHA GERGİN VE DİKKATLİ GÖRÜNÜYORDU”

Ventouillac, Peng'in sağlıklı göründüğünü ve sorularını tereddüt etmeden cevapladığını, ancak verdiği cevapların önceden belirlendiği izlenimini aldığını söyledi. Gazeteci “Elbette cevapların belirlenip belirlenmediğini bilemeyiz, ama söylemesini beklediğimiz şeyleri söyledi,” yorumunda bulundu. Ventouillac, Peng’in tennis hakkında sorulara cevap verirken rahat olduğunu, “ancak gönderisi hakkında konuşurken daha gergin ve dikkatli göründüğünü” fark ettiğini söyledi.

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ÇİNLİ YETKİLİLER OLİMPİYATLARA GÖLGE DÜŞÜRMEMEK İÇİN KONUYU KAPATMAK İSTİYOR

Bu röportajın şimdi gerçekleşmesinin nedeninin Çin'in şu sırada ev sahipliği yaptığı Pekin Kış Olimpiyatlarına gölge düşürmemek isteği olduğunun açıkça görüldüğünü söyleyen Ventouillac’a göre yetkililerin derhal bu tartışmayı sonlandırmak istiyor.

Ventouillac, L'Equipe'ın özel yayınından bir gün sonra Associated Press'e verdiği demeçte, röportaj için "Çin Olimpiyat Komitesi'nin iletişim ve propaganda statejisinin bir parçasıydı," tanımını yaptı. Çinli yetkililer bu röportajla “Bakın, Peng Shuai ile ilgili bir sorun yok” mesajını vermeyi amaçlıyordu.

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Ventouillac, Çin Olimpiyat Komitesi, Komünist parti ve Çin'deki birçok insan için “Hayır, Peng Shuai meselesi diye bir şey yok” diye göstermenin çok önemli olduğunu, röportaja ek olarak Peng'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi başkanı Thomas Bach’la yediği akşam yemeği ve Olimpiyat salonlarında yaptığı gösterilerin de bu planın bir parçası olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

WTA TATMİN OLMADI

Kadınlar Tenis Birliği WTA, Kadınlar profesyonel tenis turu (WTA), röportajın Peng’in kasım ayında yaptığı iddialarla ilgili endişeleri gidermediği açıklamasında bulundu. WTA'nın CEO'su Steve Simon yaptığı açıklamada, "Peng, üst düzey bir Çin hükümet lideri tarafından cinsel saldırıya uğradığı suçlamasını kamuoyuna taşıyarak cesur bir adım attı,” diyen Simon, “Dünyanın neresinde olursa olsun diğer tüm oyuncularımızla yapacağımız gibi, Peng için de uygun makamlar tarafından iddialar hakkında resmi bir soruşturma yapılması çağrımızı dile getirdik ve Peng’in WTA ile özel olarak bir araya gelerek durumunu tartışması için davetimizi sunduk," dedi.