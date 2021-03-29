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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:26 | Son Güncelleme:

Dünya ayağa kalkmıştı: Kuzey Kore'den ilk yanıt

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Dünya ayağa kalkmıştı: Kuzey Kore'den ilk yanıt

Geçtiğimiz hafta Biden döneminin ilk füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore gelen eleştirilere yanıt verdi.

Kuzey Kore'nin Biden döneminin ilk balistik füze denemesini gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor.

Kim Jong-un'un yönetimindeki Kuzey Kore'nin füze denemesi sonrası başta ABD ve Japonya olmak üzere pek çok ülkeden tepki gelmişti.

Ülkenin bu adımına bir tepki de Pyongyang'ın bu silahları denemesine yasak getiren Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nden (BMKG) gelmişti.

Kuzey Koreden ABDye tehdit Başlarına iyi şeyler gelmeyebilir
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit! 'Başlarına iyi şeyler gelmeyebilir!'

Kuzey Kore yönetimi bu eleştiri sonrası ilk açıklamasını yayınladı ve BMKG'yi çifte standar uygulamakla suçladı.

BIDEN YÖNETİMİNE MESAJ

Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik ABD politikasını gözden geçirirken, eski Başkan Donald Trump'ın yetkilileri ile istişare ettiği iddia ediliyor.

Kuzey Kore nükleer şartını açıkladı
Kuzey Kore 'nükleer şart'ını açıkladı

KIZ KARDEŞİ ABD'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Austin ile Blinken'ın Asya ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın." tehdidinde bulunmuştu.

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