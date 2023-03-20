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Dünya alarma geçti... Kim'den nükleer emir! Yüz binler askere yazılıyor

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya
Dünya alarma geçti... Kimden nükleer emir Yüz binler askere yazılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 09:32

Dış dünyaya en kapalı ülke olarak bilinen Kuzey Kore'den gelen haber dünyayı alarma geçirdi. Ülkenin lideri Kim'in nükleer emri sonrası 1.4 milyon Koreli askere yazıldı.

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir adım attı.

Dünya alarma geçti... Kimden nükleer emir Yüz binler askere yazılıyor

Devlet medyası KCNA'ya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'yi Amerikan silahları ile askeri tatbikatlar yapmakla suçlarken, ülkesini nükleer bir saldırı başlatmaya hazır olmaya çağırdı.

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Kim bunun caydırıcı bir eylem olacağı iddiasının altını çizdi.

ABD merkezli Fox News bu gelişmeyi 'Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'ye nükleer saldırı hazırlığı çağrısında bulundu' başlığı ile okurlarına servis etti.

Kuzey Kore lideri açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Kuzey Kore'nin nükleer gücü, yüksek savaş hazırlığı ile düşmanın pervasız hareketlerini ve provokasyonlarını güçlü bir şekilde caydıracak, kontrol edecek ve yönetecek ve istenmeyen herhangi bir durumda önemli görevini tereddütsüz yerine getirecektir.'

Dünya alarma geçti... Kimden nükleer emir Yüz binler askere yazılıyor

Devlet medyası ise 1,4 milyondan fazla Kuzey Korelinin orduya katılmak veya yeniden askere gitmek için gönüllü olduğunu iddia etti.

ABD'Yİ 33 DAKİKADA VURABİLİYOR

Öte yandan Çin'in en iyi havacılık savunma enstitüsü tarafından gerçekleştirilen simülasyon, ABD savunma sisteminde ölümcül boşluklar keşfettiklerini ve Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzesinin ABD'yi vurabileceğini duyurdu.

Araştırma ekibine göre Kuzey Kore'nin yaklaşık 13.000 kilometre menzile sahip, nükleer kapasiteli Hwasong-15 füzesi, tüm ABD anayurdunu vurmaya yeterli. Üstelik bunun için sadece 33 dakikaya ihtiyacı var.

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#Kuzey Kore#Kim Jong Un#Dünya

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