DÃ¼nya alarma geÃ§ti Kabus geri dÃ¶ndÃ¼... En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:
ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Covid-19 virÃ¼sÃ¼ne yakalanmasÄ± kamuoyunun dikkatini bu hastalÄ±ÄŸa yeniden Ã§ekerken ABD'de vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle Covid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n iki yeni varyantÄ± KP.3 ve KP.3.1.1 virÃ¼slerinin hÄ±zla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de (DSÃ–) yeni dalgaya karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunuyor.Â
EN BULAÅžICI VARYANT UYARISIÂ
ABD'de bulunan HastalÄ±k Kontrol ve Ã–nleme Merkezleri (CDC) verilerine gÃ¶re 7 Temmuz ile 20 Temmuz arasÄ±ndaki iki haftalÄ±k bir sÃ¼re iÃ§inde KP.3 varyantÄ± pozitif enfeksiyonlarÄ±n yÃ¼zde 32,9'unu oluÅŸtururken, bunu yÃ¼zde 17,7 ile KP.3.1.1 takip etti. Ä°ki varyant birlikte ABD'deki vakalarÄ±n yÃ¼zde 50,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.
En az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seviyelerde olduÄŸu belirtilirken California Ãœniversitesi yeni varyantlar iÃ§in, "Ã‡ok, Ã§ok bulaÅŸÄ±cÄ± bir varyantÄ±nÄ±z var, muhtemelen sahip olduÄŸumuz en bulaÅŸÄ±cÄ± olanlardan biri" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ä°ngiltere ve Yunanistan'da da daha Ã¶nce Covid-19 vakalarÄ±nda patlama olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.Â
Ã–ksÃ¼rÃ¼k
Nefes darlÄ±ÄŸÄ± veya nefes almada zorluk
TÃ¼kenmiÅŸlik
Kas veya vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ±
BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±
Tat veya koku kaybÄ±
BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±
Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya burun akÄ±ntÄ±sÄ±
Mide bulantÄ±sÄ± ya da kusma
Ä°shal
SOSYAL MESAFE VE MASKENÄ°N Ã–NEMÄ°
Uzmanlar yaz mevsiminde kalabalÄ±k ortamlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ±, sosyal mesafenin korunmasÄ±nÄ± ve bu gibi ortamlarda mutlaka maske kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor. Bunun yanÄ±nda hijyene Ã¶nem verilmesi ve aÅŸÄ± olmanÄ±n ihmal edilmemesi de hekimler tarafÄ±ndan tavsiye ediliyor.Â