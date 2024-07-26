DÃ¼nya alarma geÃ§ti Kabus geri dÃ¶ndÃ¼... En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

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ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Covid-19 virÃ¼sÃ¼ne yakalanmasÄ± kamuoyunun dikkatini bu hastalÄ±ÄŸa yeniden Ã§ekerken ABD'de vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle Covid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n iki yeni varyantÄ± KP.3 ve KP.3.1.1 virÃ¼slerinin hÄ±zla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de (DSÃ–) yeni dalgaya karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunuyor.Â



EN BULAÅžICI VARYANT UYARISIÂ



ABD'de bulunan HastalÄ±k Kontrol ve Ã–nleme Merkezleri (CDC) verilerine gÃ¶re 7 Temmuz ile 20 Temmuz arasÄ±ndaki iki haftalÄ±k bir sÃ¼re iÃ§inde KP.3 varyantÄ± pozitif enfeksiyonlarÄ±n yÃ¼zde 32,9'unu oluÅŸtururken, bunu yÃ¼zde 17,7 ile KP.3.1.1 takip etti. Ä°ki varyant birlikte ABD'deki vakalarÄ±n yÃ¼zde 50,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

En az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seviyelerde olduÄŸu belirtilirken California Ãœniversitesi yeni varyantlar iÃ§in, "Ã‡ok, Ã§ok bulaÅŸÄ±cÄ± bir varyantÄ±nÄ±z var, muhtemelen sahip olduÄŸumuz en bulaÅŸÄ±cÄ± olanlardan biri" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ä°ngiltere ve Yunanistan'da da daha Ã¶nce Covid-19 vakalarÄ±nda patlama olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.Â

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Covid-19'un yeni varyantlarÄ±Â KP.3 ve KP.3.1.1 hÄ±zla yayÄ±lÄ±yorCovid-19 bulaÅŸtÄ±ktan birkaÃ§ gÃ¼n sonra, en geÃ§ 2 hafta iÃ§inde belirti gÃ¶stermeye baÅŸlÄ±yor. Uzmanlar Covid-19 belirtileri gÃ¶rÃ¼lmesi halinde hemen en yakÄ±n saÄŸlÄ±k merkezine baÅŸvurulmasÄ±nÄ± ve test olunmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.Â COVID-19'un bazÄ± belirtileri ise ÅŸÃ¶yle:ÂAteÅŸ veya titreme

Ã–ksÃ¼rÃ¼k

Nefes darlÄ±ÄŸÄ± veya nefes almada zorluk

TÃ¼kenmiÅŸlik

Kas veya vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ±

BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±

Tat veya koku kaybÄ±

BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±

Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya burun akÄ±ntÄ±sÄ±

Mide bulantÄ±sÄ± ya da kusma

Ä°shal

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Uzmanlar aÅŸÄ± olmanÄ±n Ã¶nemine vurgu yapÄ±yor Covid-19 vakalarÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin nedenini uzmanlar insanlarÄ±n park, plaj, festival, konser gibi alanlarda yazÄ±n daha sÄ±k bir araya gelmesi olarak gÃ¶steriyor. KalabalÄ±k ortamlarda virÃ¼s daha Ã§ok kiÅŸiye bulaÅŸÄ±yor. Ã–rneÄŸin Ä°ngiltere'de Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± izlemek iÃ§in bir araya gelen taraftarlar nedeniyle hasta sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

SOSYAL MESAFE VE MASKENÄ°N Ã–NEMÄ°

Uzmanlar yaz mevsiminde kalabalÄ±k ortamlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ±, sosyal mesafenin korunmasÄ±nÄ± ve bu gibi ortamlarda mutlaka maske kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor. Bunun yanÄ±nda hijyene Ã¶nem verilmesi ve aÅŸÄ± olmanÄ±n ihmal edilmemesi de hekimler tarafÄ±ndan tavsiye ediliyor.Â