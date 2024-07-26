×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2024 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERDünya Haberleri

Dünya alarma geçti! Kabus geri döndü... 'En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant' hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Covid-19#Virüs#KP.3 Ve KP.3.1.1
DÃ¼nya alarma geÃ§ti Kabus geri dÃ¶ndÃ¼... En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 15:07

ABD baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok yerde Covid-19'un iki yeni varyantÄ± hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor. Uzmanlar KP.3 ve KP.3.1.1 virÃ¼sleri iÃ§in bu gÃ¼ne kadar gÃ¶rÃ¼nen en bulaÅŸÄ±cÄ± varyantlar olduÄŸu sÃ¶ylÃ¼yor. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n da Covid-19 testi geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Covid-19 virÃ¼sÃ¼ne yakalanmasÄ± kamuoyunun dikkatini bu hastalÄ±ÄŸa yeniden Ã§ekerken ABD'de vakalarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã–zellikle Covid-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼n iki yeni varyantÄ± KP.3 ve KP.3.1.1 virÃ¼slerinin hÄ±zla bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ de (DSÃ–) yeni dalgaya karÅŸÄ± uyarÄ±larda bulunuyor.Â 

EN BULAÅžICI VARYANT UYARISIÂ 

ABD'de bulunan HastalÄ±k Kontrol ve Ã–nleme Merkezleri (CDC) verilerine gÃ¶re 7 Temmuz ile 20 Temmuz arasÄ±ndaki iki haftalÄ±k bir sÃ¼re iÃ§inde KP.3 varyantÄ± pozitif enfeksiyonlarÄ±n yÃ¼zde 32,9'unu oluÅŸtururken, bunu yÃ¼zde 17,7 ile KP.3.1.1 takip etti. Ä°ki varyant birlikte ABD'deki vakalarÄ±n yÃ¼zde 50,6'sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor.

Gözden KaçmasÄ±nMedya patronu Rupert Murdochun Ã§ocuklarÄ± birbirine girdi... Ä°mparatorluÄŸun baÅŸÄ±na kim geÃ§ecekMedya patronu Rupert Murdoch'un çocuklarÄ± birbirine girdi... Ä°mparatorluÄŸun baÅŸÄ±na kim geçecek? Haberi Görüntüle

En az 21 ABD eyaletinde Covid vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek seviyelerde olduÄŸu belirtilirken California Ãœniversitesi yeni varyantlar iÃ§in, "Ã‡ok, Ã§ok bulaÅŸÄ±cÄ± bir varyantÄ±nÄ±z var, muhtemelen sahip olduÄŸumuz en bulaÅŸÄ±cÄ± olanlardan biri" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Ä°ngiltere ve Yunanistan'da da daha Ã¶nce Covid-19 vakalarÄ±nda patlama olduÄŸu ifade edilmiÅŸti.Â 

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nya alarma geÃ§ti Kabus geri dÃ¶ndÃ¼... En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

Covid-19'un yeni varyantlarÄ±ÂKP.3 ve KP.3.1.1 hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELER?Â 

Covid-19 bulaÅŸtÄ±ktan birkaÃ§ gÃ¼n sonra, en geÃ§ 2 hafta iÃ§inde belirti gÃ¶stermeye baÅŸlÄ±yor. Uzmanlar Covid-19 belirtileri gÃ¶rÃ¼lmesi halinde hemen en yakÄ±n saÄŸlÄ±k merkezine baÅŸvurulmasÄ±nÄ± ve test olunmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor.Â COVID-19'un bazÄ± belirtileri ise ÅŸÃ¶yle:Â 

AteÅŸ veya titreme

Ã–ksÃ¼rÃ¼k

Nefes darlÄ±ÄŸÄ± veya nefes almada zorluk

TÃ¼kenmiÅŸlik

Kas veya vÃ¼cut aÄŸrÄ±larÄ±

BaÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±

Tat veya koku kaybÄ±

BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±

Burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ± veya burun akÄ±ntÄ±sÄ±

Mide bulantÄ±sÄ± ya da kusma

Ä°shal

DÃ¼nya alarma geÃ§ti Kabus geri dÃ¶ndÃ¼... En bulaÅŸÄ±cÄ± varyant hÄ±zla yayÄ±lÄ±yor

Uzmanlar aÅŸÄ± olmanÄ±n Ã¶nemine vurgu yapÄ±yor

YAZIN COVID NEDEN ARTIYOR?

Covid-19 vakalarÄ±nÄ±n yaz aylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesinin nedenini uzmanlar insanlarÄ±n park, plaj, festival, konser gibi alanlarda yazÄ±n daha sÄ±k bir araya gelmesi olarak gÃ¶steriyor. KalabalÄ±k ortamlarda virÃ¼s daha Ã§ok kiÅŸiye bulaÅŸÄ±yor. Ã–rneÄŸin Ä°ngiltere'de Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'nÄ± izlemek iÃ§in bir araya gelen taraftarlar nedeniyle hasta sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

Haberin DevamÄ±
Gözden KaçmasÄ±nSon dakika... Olimpiyat OyunlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na saatler kala Fransada hÄ±zlÄ± trenlere sabotajSon dakika... Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na saatler kala Fransa'da hÄ±zlÄ± trenlere sabotaj!Haberi Görüntüle

SOSYAL MESAFE VE MASKENÄ°N Ã–NEMÄ°

Uzmanlar yaz mevsiminde kalabalÄ±k ortamlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±nÄ±, sosyal mesafenin korunmasÄ±nÄ± ve bu gibi ortamlarda mutlaka maske kullanÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶neriyor. Bunun yanÄ±nda hijyene Ã¶nem verilmesi ve aÅŸÄ± olmanÄ±n ihmal edilmemesi de hekimler tarafÄ±ndan tavsiye ediliyor.Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Covid-19#Virüs#KP.3 Ve KP.3.1.1

BAKMADAN GEÇME!