Dünya Afgan YouTuber'ı konuşuyor... Son görüntüleri ortaya çıktı!

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülke DEAŞ-H'nin Kabil Havalanı'na düzenlediği kanlı saldırı ile sarsılmıştı.

170 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası yürek burkan haberler ve insan hikayeleri gelmeye devam ediyor.

ÖLENLER ARASINDA 20 YAŞINDAKİ YOUTUBER DA VAR

Kabil Havalimanı'ndaki saldırıda ölenler arasında 20 yaşındaki Afgan YouTuber Najma Sadequi'nin de olduğu belirlendi.

Sadequi'nin Taliban'ın Kabil'in yönetimini ele geçirmesinin ardından yatak odasından gizlice çektiği video ölümü sonrası ortaya çıktı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA: GERÇEK ŞU Kİ BİZ BİTTİK!

Dailymail'de yer alan habere göre, Afgan YouTuber Kabil'in düşüşünün ardından yatak odasından gizlice bir video çekti ve takipçilerine gözyaşları içinde veda etti.

Taliban'ın gelişinden sonra sokakta yürürken bile korktuğunu vurgulayan Sadequi, veda videosunda "Keşke bu kötü bir rüya olsaydı ve bir gün uyanabilseydik. Bunun mümkün olmadığını biliyorum, gerçek şu ki biz bittik" ifadelerini kullandı.

Henüz 20 yaşında olan genç YouTuber bu sözleri söyledikten çok kısa bir süre sonra ülkeden kaçmaya çalışırken Kabil Havalimanı'ndaki saldırıda hayatını kaybetti.

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