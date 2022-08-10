Dünya Abdülhamid Han'ı konuşuyor... ABD basınından 'Osmanlı' vurgusu

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Dünya Türkiye ve Abdülhamid Han Gemisi'ni konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han Gemisi'ni Doğu Akdeniz'deki Yörükler 1 kuyusuna sondaj için uğurladı.

Uluslararası haber ajanlarının gelişmeleri saniye saniye aboneleri ile paylaştı.

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geniş yer verildi ve rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı

ABD merkezli ABC News haberi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Salı günü ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı' şeklinde okurları ile paylaştı.

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Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı;

'Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz'de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi'

The Brussels Times haberi 'Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor' başlığı ile verdi.

Haberde Türkiye'nin bu adımı için şöyle denildi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye kıyılarında ve kendi sularında yürütüldüğünü vurgulayarak yeni bir petrol ve gaz arama kampanyası başlattı'

Alman DW de Erdoğan'ın 'Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok' sözlerine yer verdi ve geminin göreve başladığını okurlarına duyurdu.

YUNAN BASINI MANŞETTEN VERDİ

Geminin resmen göreve başlaması Yunanistan'da geniş yankı buldu. Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına sundu.

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CNN Yunanistan geminin göreve başladığı tören için 'Erdoğan güç gösterisi yaptı' yorumunda bulundu.

Haberde şu ifadelere yer verildi;

'Recep Tayyip Erdoğan güç gösterisi yaparak geminin üzerinden Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile uçtu ve bu fotoğrafı Twitter'da yayınladı.'

Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi olan Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü.

'Türkiye Akdeniz'e yeni sondaj gemisi gönderdi' başlıklı haberde şu ifade yer aldı;

'Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü yüzer sondaj kulesinin, bölgenin 55 kilometre güneyindeki Yörükler-1 sahasına doğru yola çıktığını duyurdu.'

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Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde Türkiye'nin kısa süre sonra NAVTEX yayınladığının altı çizildi.

Ta Nea haberi 'Abdülhamid Han Çalışmaya Başladı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Dördüncü Türk sondaj kulesi Abdülhamid Han'ın rotası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı' denildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. GEMİSİ

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle 'Mavi Vatan'daki filonun 'en güçlüsü' olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemisi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

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Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.