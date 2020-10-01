Dünya ABD’nin iki başkan adayına şaştı kaldı! En seviyesiz düello

ABD, kasım seçimleri öncesinde yakın tarihin en seviyesiz ve kaotik televizyon düellosuna tanık oldu. Anketlerde ABD Başkanı Trump’ın birkaç puan önünde giden Joe Biden, sözünü sürekli kesen ve konuşmasına izin vermeyen Trump’a “palyaço”, “Putin’in fino köpeği”, “yalancı” gibi sözler sarf etti. 74 yaşındaki Trump da 77 yaşındaki rakibi Biden’a “Sen de hiç akıl yok”, “Oğlun kokain yüzünden ordudan atılmıştı” şeklinde karşılık verdi.

AŞIRI SAĞCILARA DESTEK

Fox News kanalından Chris Wallece’ın yönettiği münazara, Ohio’nun Cleveland kentinde yapıldı. ABD’de hakim olan kutuplaşma geceye de damgasını vurdu. Moderatörün Trump’a ‘beyaz üstünlükçüleri kınamaya hazır olup olmadığını’ sorması üzerine tansiyon yükseldi. Trump, ülkedeki şiddet eylemlerinin çoğunun sol gruplardan geldiğini, ANTIFA diye bilinen aşırı sol anti-faşist grubun eylemler yaptığını iddia etti. Trump’ın kimi kınaması gerektiğini sorması üzerine Biden, “Proud Boy’s” (Gururlu Çocuklar) diyerek aşırı sağcı grubu örnek gösterdi. Trump, “Proud Boys, geri çekilin ve hazırda bekleyin. Fakat size bir şey söyleyeyim bence ANTIFA konusunda bir şey yapmak gerek” dedi. Trump’ın bu sözleri aşırı sağa destek olarak görülürken, Başkan dün Beyaz Saray’da, “Proud Boys’un kim olduğunu bilmiyorum… Ben her zaman beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadım” diyerek kendini savundu.

SOKAK KAVGASI GİBİ

Yüksek Mahkeme’de boşalan yargıç koltuğuna seçim öncesi yeni birinin aday gösterilmesini eleştirdiği sırada Trump tarafından sözünün kesilmesine kızan Biden, “Çeneni kapatacak mısın”, “Boş konuşmaya devam et” diye çıkıştı. Koronavirüsle mücadelesinde Başkan Trump’ı bir “aptal” olarak nitelendiren Demokrat aday Joe Biden, “Sosyal mesafeyi, maskeli insanları ele alma biçiminde tamamen sorumsuz davrandı, aslında onları maske takmamaları için cesaretlendirdi. Bu konuda aptaldır” dedi. Moderatör Chris Wallace durumu kontrol etmeye çalışırken, Biden, “Bu palyaço varken bir şey söylemek zor, affedersiniz, bu başkan” dedi. Biden, 2015’te kanserden ölen oğlu Beau’yu anlatırken Trump araya girerek Biden’ın diğer oğlu Hunter’ın kokain kullandığı haberlerini gündeme getirdi. Biden, “Oğlum bu bağımlılığı ile mücadele ettiği için onunla gurur duyuyorum” şeklinde yanıt verdi. Biden, başkanlığa yeterlilik konusunda ise, “Ben Putin’e karşı durdum. O ise Putin’in fino köpeği” dedi. Donald Trump’a, “Sen Amerika’nın gördüğü en kötü başkansın” yakıştırmasında bulunan Biden, Trump’ın korona krizini yönetişini eleştirmeye devam etti ve, “Bu size salgının Paskalya zamanı (12 Nisan) biteceğini söyleyen adam” diye konuştu.

İKİ KAPIŞMA DAHA VAR

İkilinin ikinci canlı yayın düellosu 15 Ekim’de, üçüncüsü ise 22 Ekim’de yapılacak. Bu arada 1988’den beri programları düzenleyen Komisyon, gelecek münazaraların daha organize ve konulara odaklı olmasını sağlamak için formatta değişiklikler yapılacağını bildirdi.

ANKETLER VE BAHİSLERE GÖRE KAZANAN BIDEN

Amerikan CNN kanalı için SSRS tarafından yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 60’ı Biden’ın Trump’a göre daha iyi iş çıkardığını belirtti. Sadece yüzde 28 Trump’ın performansını iyi buldu. Tartışma öncesinde katılımcılar yüzde 56 Biden’ın daha iyi iş çıkaracağını söylemişti, yüzde 43’ün beklentisi ise Trump’tan yanaydı.

Dünyanın en büyük online bahis şirketi Betfair Exchange’de Joe Biden’ın seçimi kazanma ihtimali yüzde 60’a çıktı, Donald Trump’ın kazanma olasılığı ise yüzde 40. Tartışma öncesine kıyasla Biden’ın kazanma ihtimali 4 puan arttı.

BIDEN RAKİBİNE BÖYLE ÇIKIŞTI: NE ZAMAN İNŞALLAH

Gecenin hararetli konu başlıklarından biri Trump’ın başkan olmadan önce ve olduğu 2016 yılında sadece 750 dolar vergi ödediği iddiaları oldu. “Her aptal olmayan insan gibi vergi yasalarını lehine kullandığını” söyleyen Trump, “Milyonlarca dolar vergi ödedim” dedi. Trump’ın yakında vergi beyannamelerini yayınlayacağını söylemesi üzerine Biden’ın “Ne zaman inşallah” demesi dikkat çekti. Biden, İngilizce bir ifade yerine Arapça “İnşallah”ı tercih etmesi sosyal medyayı hareketlendirdi.

TRUMP SONUÇLARI KABUL ETMEZSE ENDİŞESİ

Donald Trump’ın posta ile yollanan oylarda hile yapılabileceğini, dolayısıyla kazananın ilan edilmesinin gecikebileceğine dair ifadeleri tedirginlik yaratıyor. Bu nedenle seçimle ilgili olarak yatırımcıların kasım ve aralık ayları için olası dalgalanmalara karşı pozisyon aldığı belirtiliyor.

DÜNYA NASIL GÖRDÜ: KÖTÜ VE REZALET

Başkanlık tartışması ABD ve dünyada şöyle yankı buldu:

CNN: Bu basitçe tarihteki en kötü ve en kindar tartışmaydı.

New York Times: Trump’ın yıldırmaları ve hileleri, münazarayı altüst etti. Söz kesmeler, yalanlar ve alay etmelerle Trump, Biden ile tartışmasında nezaket kurallarını ayaklar altına aldı.

Wall Street Journal: Trump ve Biden, tartışmalı ilk münazarasında birbirine girdi.

The New Yorker: Amerikan tarihindeki en kötü münazara.

İsviçreli Graduate Enstitüsü’nden tarih profesörü Jussi Hanhimaki: “Avrupa basınında genel hava şöyle: ABD seçmeni olmadığım için mutluyum. Tam bir rezalet.”

Danimarka Başbakanı Metter Frederiksen, Facebook’ta, münazarada ağız dalaşının çok fazla yer aldığına işaret ederek, “Neyse ki, Danimarka’da durum bu değil. Umarım asla böyle olmaz” diye yazdı.

Komedyen Trevor Noah da başkan adaylarının tavırlarına dikkat çekerek, “Chris Wallace’ın (moderatör) performansı anaokulu öğretmenlerinin yetersiz ücret aldığını gösteriyor” dedi.

EN PESPAYE ANLAR

ÇENENİ KAPAT: Demokrat Joe Biden, lafını kesen Cumhuriyetçi Donald Trump’a, “Çeneni kapatır mısın adam” dedi.

ZIRVALAMAYA DEVAM ET: Joe Biden, moderatör Chris Wallace’nin de sözünü kesen Başkan Donald Trump’a, “Zırvalamaya devam et” diye çıkıştı.

OĞLUN KOKAİNMAN: Donald Trump, Biden’ın lafını kesip, “Oğlun Hunter, kokain kullandığı için rezil bir şekilde (ordudan) atılmıştı” iddiasında bulundu.

PALYAÇO: Biden, Başkan Trump için, “Bu palyaçonun, pardon bu kişinin tek bir kelimesini anlamak bile zor” dedi.

AKILSIZSIN: Donald Trump bir ara Demokrat Partili rakibine, “Joe, sende hiç akıl yok” diye çıkıştı.

DAMARDAN ÇAMAŞIR SUYU AL: Biden, Trump’ın koronavirüse karşı ‘vücuda dezenfektan zerk etme’ önerisini tiye alarak, “Belki koluna biraz çamaşır suyu enjekte ettirirsin, seni korur” diye dalga geçti.

ŞIKLIK YARIŞI

Trump’a destek için, stüdyoya First Lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump başta olmak üzere bir grup davetli geldi. Biden için de eşi Jill Biden stüdyodaydı.

Melania Trump, 3340 dolar (yaklaşık 26 bin TL) değerinde Dolce & Gabbana marka pantolonlu bir takım elbise giymeyi tercih etti. 695 dolarlık (5.4 bin TL) Christian Louboutin stilettoları ve beyaz gömleğiyle bir iş kadını gibiydi.

Jill Biden ise koyu yeşil şık bir ipek elbise giymişti. Diz altı elbisesinin püskül detayları dikkat çekti. ABD basını, Jill Biden’ın bu elbiseyi 2017 yılında başka bir davette daha giydiğini yazdı. Biden’ın ayakkabıda tercihi ise 995 dolarlık taşlı siyah Valentino Rockstud oldu.