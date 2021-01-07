Dünya ABD'deki manzara karşısında şoke oldu! Açıklamalar peş peşe geliyor

İşte dünya liderlerinin yaptığı açıklamalar:

UTANÇ VERİCİ



Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren İngiltere Başbakanı Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALMAYA SON VERİN

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin” ifadesini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır."

AB Konseyi Başkanı Michel: "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz."

KABUL EDİLEMEZ BİR SALDIRI

Norveç Başbakanı Erna Solberg: "Washington DC'den inanılmaz manzaralar. Bu, demokrasiye bütün yönleriyle kabul edilemez bir saldırıdır. Başkan Trump'a bunu durdurmak için ağır bir sorumluluk düşüyor."

KAYGI VERİCİ MANZARALAR

Avrupa Parlamentosu Başkanı, David Sassoli: "ABD Kongresi'nde bu gece derin kaygı verici manzaralar. Demokratik oylara saygı gösterilmeli. ABD'nin demokrasi kurallarının korunmasını güvence altına alacağından eminiz."

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.