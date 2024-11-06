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Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: 'Yine yaptı! Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi'

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#Donald Trump#ABD Seçimleri#Dış Basın Manşetleri
Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:26

Tüm dünyanın nefesini tutup izlediği ABD başkanlık seçimleri, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ın zaferini ilan etmesiyle sonuçlandı. Seçimler hem ABD basınında hem de dünya medyasının önde gelen organlarında yakından takip edildi.

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ABD’yi 2017-2021 yılları arasında idare eden eski Başkan Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris’i geride bırakarak ABD’nin 47’nci başkanı oldu. Trump’ın zaferi hem ülke medyasında hem de dünya basının önde gelen organlarında manşetleri belirledi.

NEW YORK POST

En çarpıcı başlıklardan biri New York Post gazetesinden geldi. Trump'ın gülümseyen fotoğrafının yanına "Yine yaptı!" başlığını atan gazete, "done" yerine Donald'ın kısa hali olan "Don" kelimesini kullanarak da bir kelime oyunu yaptı.

Haberin spotunda "Trump seçim galibiyetiyle çok uzun zaman konuşulacak bir geri dönüş başardı" dendi.

Haberin detay kutusunda da 2021 seçimlerinde ikinci dönemi kazanamayan Trump'ın geri dönüşünün tarihi olduğu vurgulandı.

Aradan geçen dört yılda Trump hakkında soruşturmalar açıldığı, Trump'ın iki suikast girişiminden sağ çıktığı belirtilen haberde, "Donald J. Trump Amerikan tarihinde Beyaz Saray'ı peş peşe gelmeyen iki dönem kazanan ikinci kişi oldu" detayının altı çizildi.

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Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

THE NEW YORK TIMES

ABD’nin en etkili gazetelerinden The New York Times, sayım sonuçları ve sandık çıkış anketlerinden elde edilen öngörüleri bir arada verdiği seçim sayfasının manşetini “Salıncak Eyaletleri Kazanan Trump Zaferin Eşiğinde” şeklinde attı.

Gazetenin gelişmeleri dakika dakika aktardığı haberinin başlığında Trump’ın sonuçlar kesinleşmeden kutlama yapmasına dikkat çekildi. Seçimlerle ilgili üçüncü haberde ise Cumhuriyetçilerin Senato’nun kontrolünü de aldığı vurgulandı.

 

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

FOX NEWS

Trump'ın başkanlığını ilk ilan eden yayın kuruluşlarından biri olan ve West Palm Beach Florida’da bulunan seçim merkezinde yaptığı zafer konuşmasını canlı yayınlayan Fox News'ün internet sitesinin manşeti netti:

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"Kritik salıncak eyaletlerdeki zaferlerinin ardından Trump'ın 2024 seçimini kazanacağı öngörülüyor"

Detay haberlerin ilkinin başlığında ise "Seçilmiş başkan Trump" ifadeleri kullanılırken, Trump'ın ulusal siyasete geri dönüşünün tarih kitaplarına geçeceği belirtildi.

İkinci detay haberde ise Trump'ın Wisconsin'de Harris'i yenmek üzere olduğu belirtilerek, "kritik salıncak eyaleti yeniden kırmızıya [Cumhuriyetçi Parti'nin rengi] döndürüyor" vurgusu yapıldı.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

THE WASHINGTON POST

Teknoloji milyarderi patronu Jeff Bezos’un geçtiğimiz hafta Demokratların adayı Kamala Harris’e verilen desteği geri çekmesiyle tartışmaların odağına oturan The Washington Post gazetesi "Trump Pennsylvania’yı aldı, zafere yaklaştı, Cumhuriyetçi Parti Senato’yu aldı" şeklinde oldu.

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Gazete gelişmeleri canlı aktardığı haberinde ise "Kesinleşmeyen birkaç eyalet kaldı, eski başkan destekçilerine seslendi" başlığını kullandı.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

NBC NEWS

NBC televizyonunun internet sitesi ise tepe manşetinde "Trump Pennsylvania'yı kazandı" derken detay başlığında "Trump zafer ilan etti, NBC News henüz kazananı duyurmadı" dedi ve kanalın öngörülerine göre Trump'ın henüz 270 sayısına ulaşamadığını 266 seçim kurulu üyesinin oyunu aldığını vurguladı.

Kanalın bir diğer detay haberinde de Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü ele geçirdiği ancak Temsilciler Meclisi'nin halen "ortada" olduğu ifade edildi.

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Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

CNN INTERNATIONAL

ABD'nin bir diğer önemli haber kanalı olan CNN International da yeni başkanın zafer konuşmasını canlı yayınladı. Öte yandan kanalın internet sitesinin manşetinde "Trump zaferin eşiğinde" vurgusu dikkat çekti.

İki partiden yorumcuların katıldığı canlı yayının KJ'sinde de Trump'ın mecazen "savaş alanı" olarak nitelendirilen salıncak eyaletleri aldıktan sonra başkanlığı garantilemeye hazır olduğu belirtildi.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

THE GUARDIAN

İngiltere basınında da ABD seçimi manşetlerdeydi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian, "Pennsylvania'yı kazanarak zafere çok yaklaşan Donald Trump 'Tarih yazdık diyor'" başlığını attığı haberinde, Trump'ın konuşmasından satır başlarını aktardı.

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Gazetenin ayrıntılı haberinde de kritik salıncak eyaletleri kazanan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmenin eşiğinde olduğu vurgulandı.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

BBC

İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'nin internet sitesi de Donald Trump'ın kutlama yapan destekçilerine seslendiği konuşmada zaferi ilan ettiğini vurguladı.

Manşetin ilgili haberlerinde ise iki detay öne çıktı. Katty Kay imzalı haberde "Demokratlar epey depresyonda" denirken ikinci haberde de Ohio ve West Virginia eyaletlerindeki zaferler sayesinde ABD Senatosu'nun kontrolünün de Cumhuriyetçilere geçtiği aktarıldı.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

LE MONDE

Avrupa basının önde gelen gazetelerinden Fransız Le Monde'un manşeti de "Donald Trump zaferi garantiledi" şeklindeydi.

Gazete canlı gelişmeleri aktardığı detay haberinde de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Donald Trump'ı kutladığını ve birlikte çalışmaya hazır olduğunu söylediğini bildirdi.

Dünya ABD seçimlerinin sonucunu böyle duyurdu: Yine yaptı Amerikan tarihinde bunu başaran ikinci kişi

 

 

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#Donald Trump#ABD Seçimleri#Dış Basın Manşetleri

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