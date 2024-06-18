Dünya, 24 yıl sonraki kritik buluşmayı diken üstünde bekliyor… Putin’in Kuzey Kore ziyareti ABD’yi alarma geçirdi! Beyaz Saray'dan ilk açıklama

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Putin’in bugün akşam saatlerinde 24 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ayak basacak. Rusya lideri Kuzey Kore'yi daha önce en son 2000'de ziyaret ettiğinde, Kuzey Kore'yi mevcut lider Kim Jong Un'un babası Kim Jong Il yönetiyordu.

İki lider, Putin ve Kim Jong Un en son geçtiğimiz yylül ayında Rusya'nın Vladivostok kentinde görüşmüş ve Kim Jong Un, Rus lideri Kuzey Kore’ye davet etmişti.

Putin- Jong Un buluşması küresel düzeyde dikkat çekiyor. Bunun nedeni, iki liderin görüşmesinde, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri iş birliği düzeyi konusunda yeni bir mutabakata varılabilecek olması.

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İki ülkenin kültür, tarım, ekonomi, turizm gibi sektörlerde de ilişkilerini güçlendirmesi bekleniyor.

“BATI’NIN KONTROL EDEMEYECEĞİ ALTERNATİF TİCARET”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra gerçekleştireceği ilk ziyaret öncesinde Kuzey Kore basınına yazdığı makalede iki ülke arasında “Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret ve anlaşma mekanizmaları” inşa edileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’ye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde Kore İşçi Partisi’nin (WPK) resmi yayın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi’nde bir makale yayınlayarak ikili ilişkilere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Rusya ve Kuzey Kore dostluğunun uzun bir geçmişe dayandığını vurgulayan Putin, “Benim 2000 yılında Pyongyang'a yaptığım ziyaret ve Kuzey Kore Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Kim Jong İl'in ertesi yıl Rusya'ya yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir” diyen Putin, “Kuzey Kore'nin şimdiki lideri Kim Jong-Un , kendisinden önceki liderler, seçkin devlet adamları ve Rus halkının dostları olan Kim Il Sung ve Kim Jong Il tarafından ortaya konan çizgiye güvenle bağlı kalmaktadır. Geçen yıl Eylül ayında Rusya'nın Vostochny Uzay Üssü’nde yaptığımız görüşmede buna bir kez daha ikna oldum” ifadelerini kullandı.

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PYONGYANG’IN MOSKOVA'YA YÖNELİK DESTEĞİNE ÖVGÜ

Rusya ve Kuzey Kore’nin çok yönlü ortaklığı daha önce olduğu gibi şimdi de aktif bir şekilde geliştirdiğine dikkat çeken Putin, “Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonları kararlılıkla desteklemesini, önemli uluslararası meselelerde bizimle dayanışma içinde olduğunu ifade etmesini ve BM'de ortak çizgiyi ve duruşu sürdürmesini takdirle karşılıyoruz” dedi.

Destekçileri olan Pyongyang’ın "Batı grubunun" çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmasını engelleme hırsına kararlılıkla karşı çıktığını belirten Putin, ABD ve destekçilerinin amaçlarının Rusya'yı "stratejik yenilgiye" uğratmak olduğunu ifade etti.

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KUZEY KORE’YE DESTEK SÖZÜ

Putin, Kuzey Kore'nin ABD'nin on yıllardır süren ekonomik baskı, provokasyon, şantaj ve askeri tehditlerine rağmen kendi çıkarlarını etkili bir şekilde savunuyor olmasından memnuniyet duyduklarının altını çizdi. “Rusya, Kuzey Kore'yi ve onun kahraman halkını kurnaz, tehlikeli ve saldırgan düşmana karşı yürüttüğü bağımsızlık, özgürlük ve kalkınma mücadelesinde dün desteklediği gibi bundan sonra da her zaman destekleyecektir” ifadelerini kullanan Putin, “Ortak çabalarımızla ikili işbirliğini daha üst bir seviyeye taşıyacağımıza ve bunun da işbirliğinin geliştirilmesine, egemenliğimizin güçlendirilmesine, ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine, insani yardım alanındaki bağların geliştirilmesine ve iki ülke vatandaşlarının refahının arttırılmasına katkıda bulunacağına inancımız tamdır” dedi.

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Uluslararası ilişkilerin daha demokratik ve istikrarlı hale getirilmesi için yakın iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Putin, “Batı tarafından kontrol edilmeyen alternatif ticaret ve karşılıklı anlaşma mekanizmaları geliştireceğiz. Gayri meşru tek taraflı kısıtlamalara hep birlikte direneceğiz. Aynı zamanda Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.





ABD’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: ENDİŞELİYİZ

Beyaz Saray’dan Putin’in Kuzey Kore seyahati öncesi yapılan açıklamada Washington'un Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın ilişkilerden endişe duyduğu belirtildi.

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Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte "Putin'in seyahatinden endişe duymuyoruz. "Endişe duyduğumuz şey bu iki ülke arasında derinleşen ilişkiler." sözlerini kullandı.

Kirby endişelerinin sadece "Kuzey Kore balistik füzelerinin Ukrayna hedeflerini vurmak için kullanılmaya devam etmesinden değil, Kore yarımadasındaki güvenliği etkileyebilecek bazı karşılıklılıklar olabileceğinden" kaynaklandığını söyledi.





İKİ ÜLKE ARALARINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GİZLEMİYOR

Kuzey Kore, Ukrayna'daki Rus askeri harekatını desteklemek için Rusya'ya milyonlarca Sovyet dönemi topçu mühimmatı tedarik etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçtiğimiz ay milletvekillerine verdiği demeçte, mühimmat ve füzelerin yanı sıra İran'a ait insansız hava araçlarının da Rus ordusunun "yeniden ayağa kalkmasına" yardımcı olduğunu söylemişti.

Kuzey Kore’nin Rusya'ya balistik füzeler ve savaşta kullanılan elektronik ekipman sağladığı da biliniyor.

Buna karşılık Rusya'nın da Kuzey Kore'nin uydu programının yanı sıra diğer silahlar, ekonomik yardım ve diplomatik destek sağladığına inanılıyor. Kim Jong Un geçen yıl Rusya'nın uzak doğusunu ziyaret etmiş, modern savaş uçakları üreten bir fabrikayı ve Vostochny kozmodromunu ziyaret ettiği bir gezi sırasında Vladivostok'ta Putin ile görüşmüştü.

Kuzey Kore’nin Rusya’dan aldığı desteğin bu ülkenin hem “düşman kardeşi” Güney Kore hem de ABD’yle yaşanan gerginliği artırmasından korkuluyor.