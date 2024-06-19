Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladığı açıklandı. Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Putin ve Kim Jong-un yaklaşık iki saat süren baş başa görüşmelerini tamamladılar.

Tass, anlaşmanın 1961 ve 2000-2001 yıllarında imzalanan anlaşmalarının yerini alacağını bildirdi. Rusya Devlet Başkanlığı Asistanı Yuri Ushakov bunun nedeninin "dünyadaki ve bölgedeki jeopolitik durumun derin evrimi" olduğunu söyledi.

Ushakov yeni anlaşmanın uluslararası hukukun tüm temel ilkelerine uygun olduğunu ve çatışmacı bir nitelik taşımadığını söyledi. Ushakov, imzalanan maddelerin herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını, ancak kuzeydoğu Asya bölgesinde daha fazla istikrar sağlamayı amaçladığını söyledi.

Haberin Devamı

PUTİN’DEN İLK AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Pyongyang'da yaptığı görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Rus devlet medyası Tass'ın haberine göre Putin “Bugün imzalanan kapsamlı ortaklık anlaşması, bu anlaşmanın taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardım sağlanmasını da öngörüyor” dedi.





“SALDIRI DURUMUNDA KARŞILIKLI YARDIM”

Batı’nın merakla beklediği görüşme detayından çıkan “taraflarından birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardım” açıklaması iki ülkenin silah ve nükleer güç konusunda birlik içinde hareket etmesiyle ilgili korkuları güçlendirdi.

Putin açıklamasında “Rusya Federasyonu, bugün imzalanan anlaşma uyarınca Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir” ifadesini de kullandı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'ye ayak basan Putin ile Kim Jong-un’un görüşmesi düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla devam ettikten sonra iki lider stratejik anlaşmanın detayları için baş başa görüşmeye geçti.

Haberin Devamı

İkili görüşme öncesinde bir açıklama yapan Putin "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." sözlerini kullanmıştı.

Rus lider Kuzey Kore’nin Rusya’ya ABD ve müttefikleri tarafından yapılan baskı ve yaptırımlar konusundaki desteğine teşekkür etti ve bu iş birliğinin ekonomik ve askeri alanlarda karşılıklı olarak devam edeceğinin altını çizdi.





KREMLİN’DEN ANLAŞMAYA DAİR İLK AÇIKLAMA: Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Kuzey Kore'nin Batı karşıtı bir ittifak kurduğu yönündeki suçlamaların tamamen yanlış olduğunu söyledi.Rus haber ajansı Tass, Peskov'un Izvestia gazetesine verdiği demeci aktardı. Peskov, iki ülke arasında imzalanan ve “saldırı durumunda karşılıklı yardım sağlanması” maddesini içeren anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Peskov dikkat çeken maddeye ilişkin olarak “Batı'nın yaptığı hemen hemen her şey şu ya da bu şekilde bize karşıdır. Biz ise tam tersine, özellikle komşularımızla ilişkiler kuruyoruz. Kimseye karşı değil ama kendi çıkarlarımız için. İki ülke halklarının menfaatleri için. Rus-Kore iş birliği herhangi bir üçüncü ülkeye karşı değildir” ifadelerini kullandı.





Haberin Devamı

KİM JONG-UN: KUZEY KORE-RUSYA İLİŞKİLERİNDE “REFAH" DÖNEMİNE GİRDİK

Rus haber ajansı Tass'a göre Vladimir Putin ile görüşmesinde konuşma sırası geldiğinde Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı'na iki ülke arasındaki ilişkilerin "yeni bir refah" dönemine girdiğini söyledi.

Kim'in ayrıca Rusya'nın "dünyadaki stratejik dengenin korunmasındaki" rolüne dikkat çektiği ve Moskova'nın Ukrayna işgali olarak adlandırdığı "özel operasyona" desteğini ifade ettiği bildirildi.

Kim, Pyongyang'ın Rusya ile "stratejik" iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını söylerken “Dünyadaki durum daha karmaşık hale geliyor ve hızla değişiyor. Bu durumda Rusya ile, Rus liderliği ile stratejik temasları daha da güçlendirmek niyetindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı