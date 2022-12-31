Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Dünya 2023'e 'merhaba' diyor... Yeni yıla giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Zelenda#2023#Yeni Yıl Kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 14:09

2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yılbaşı kutlaması yaptı. Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, görkemli ışık gösterileri yapıldı.

Haberin Devamı

Dünya 2022 senesine veda edip 2023 yılına 'merhaba' demeye hazırlanırken , Yeni Zelanda, Kiribati ve Samoa adalarından sonra yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu. Türkiye saati ile 14:00'da yeni yılan giren ülkede kutlamaların merkezi Auckland oldu.

Ülke uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yeni yıla, büyük bir coşku ile girdi.

Dünya 2023e merhaba diyor... Yeni yıla giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu

Ülkenin simge yapısı Auckland Harbour Köprüsü üzerinde ışık gösterisi yapıldı.

Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, insanlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda birlikte kutladı.
Dünya 2023e merhaba diyor... Yeni yıla giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu

Avustralya'nın Sydney kentinde yılbaşı coşkusu erken başladı. 2023'e üç saat kala havai fişek gösterileri başladı ve insanlar sokaklarda toplanmaya başladı. Ülke 2023 yılını tam 100 bin havai fişeği patlatılmasıyla karşılayacak.

Ülkeden gelen görüntüler, eğlence tutkunlarının gece boyu parti yapmaya hazırlandığını gösteriyor.
Dünya 2023e merhaba diyor... Yeni yıla giren ilk ülke Yeni Zelanda oldu

Yeni Zelanda'dan sonra Japonya, Rusya, Çin, Hindistan 2023 yılına girecek.

KORONAVİRÜS KISITLAMALARI OLMADAN YILBAŞI KUTLAMASI

Haberin Devamı

Dünyanın geri kalanında yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ediyor...

İskoçya'da binlerce insan 3 yıl aradan sonra düzenlenecek geleneksel yılbaşı kutlamalarına katılmayı planlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da insanların koronavirüs kısıtlamaları olmaksızın gece düzenlenecek havai fişek gösterilerine katılmaları bekleniyor.

Güney Koreliler, son üç yıldır yeni yıl etkinliğinin koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu sene 2023 yılını Seul'ün merkezinde kutlayacaklar.

Gözden Kaçmasın

Eski Papa 16. Benedictus hayatını kaybettiEski Papa 16. Benedictus hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Zelenda#2023#Yeni Yıl Kutlaması

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | Komşum çok gürültücü, ne yapacağım?

#Komşu
Egenin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri dünyanın en iyileri listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

Ege'nin keşfedilmeyi bekleyen köyleri... Biri 'dünyanın en iyileri' listesine seçildi | 3 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele