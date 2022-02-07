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Dünya 100 yıldır hic bu kadar hasta olmamıstı

#Omikron Varyantı#ABD#Virüs
Dünya 100 yıldır hic bu kadar hasta olmamıstı

Omikron varyantı, 1918-1919 grip salgınından bu yana herhangi bir dönemden daha fazla insanı hasta etti. Uzmanlara göre son 100 yılda aynı anda bu kadar insanın hasta olduğu başka bir olay yaşanmadı.

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SAĞLIK uzmanları, şubat ayı boyunca dünya çapında hızlı vaka artışının sürmesini, karantinaya giren kişi sayısının fazlalığı nedeniyle fabrikalardaki üretimden sağlık hizmetlerine hemen her ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenmesini bekliyor. İngiltere’de Omikron varyantının ortaya çıktığı kasım ayı sonlarından beri her altı kişiden biri enfekte oldu. Danimarka’da her beş kişiden biri, İsrail’de ise her dokuz kişiden biri koronavirüse yakalandı. ABD’nin Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. William Schaffner, “Bu kadar kısa sürede aynı virüsle enfekte olmuş küresel nüfusun yüzdesi açısından, Omikron’u yalnızca 1918-1919 İspanyol Gribi salgınıyla kıyaslayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Ocak ayı ortasında her beş Amerikalıdan biri Omikron’a yakalanmıştı, bu sayının şubat bitmeden iki katına çıkması bekleniyor. ABD merkezli Fred Hutch Kanser Araştırma Merkezi’nden virolog Trevor Bedford, “Modern zamanlarda, nüfusun bu kadar büyük bir kısmının tek bir patojen tarafından enfekte olduğu başka bir örnek düşünemiyorum” dedi. Washington Üniversitesi’nden Christopher Murray de “Bu kadar çok insanın aynı anda bir patojen tarafından enfekte olduğu son derecede eşsiz bir andayız” dedi. Meksikalı bulaşıcı hastalık uzmanı Brenda Crabtree de, Twitter paylaşımında, “Şu anda enfekte olan arkadaşınız yoksa, demek ki sizin hiç arkadaşınız yok” diye yazdı. 

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İŞGÜCÜ ETKİLENİYOR

Ancak enfekte olan kişi sayısının çokluğu, semptom gösterenlerin hâlâ çok büyük sayılar oluşturmasına neden oluyor. Bu da dünya çapında her gün yüz binlerce kişinin işgücüne dahil olamaması anlamına geliyor. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde geçen hafta sağlık personelinin beşte biri hastaydı. Meksika’da fabrika çalışanlarının yüzde 13’ü hastalık izninde. İngiltere’den ABD’ye başta havacılık ve sağlık olmak üzere kritik sektörler personel eksikliği çekiyor. Hatta sorunu aşmak için ABD dahil birçok ülke pandeminin başında 14 gün olan karantina sürelerini 5 güne kadar düşürmek zorunda kaldı.

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#Omikron Varyantı#ABD#Virüs

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