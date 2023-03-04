Dün tahliye çağrısı gelmişti... Sokak çatışmaları başladı

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kentteki durumun her gün daha da kötüye gittiğini belirtirken dün Wagner Grubu Başkanı Yevgeni Prigozhin, Telegram'dan bir video yayınlayarak şehri fillen kuşattıklarını duyurdu.

Zelenski'ye artık tek bir yol kaldığını belirten Prigozhin, 'kenti tahliye edin' çağrısında bulundu.



Ukrayna askerleri direnişin yeni simgesi olarak kenti bırakma konusunda gönüllü değiller ancak Bakhmut'ta kalan 4 bin sivilin doğalgaz, elektrik ve suya erişimleri olmadan, sığınaklarda yaşaması durumu zorlaştırıyor. Bugün bölgeden gelen son haberlere göre kentte sokak çatışmaları başladı.

Haberin Devamı

Bahmut Belediye Başkanı Yardımcısı Oleksandr Marçenko bugün yaptığı açıklamada Rus ve Ukrayna güçlerinin kentin sokaklarında çatıştığını, ancak Rusya’nın ülkenin doğusundaki kentin kontrolüne sahip olmadığını söyledi.



Marçenko kentin “neredeyse tamamen” yıkıldığını belirtirken, “tek bir binanın bile hasarsız olmadığını” söyledi. Rusya’yı kenti “kurtarmak” gibi bir amacı olmamak ve “Ukrayna halkını soykırımdan geçirmek istemekle” suçlayan Marçenkodedi.

İNGİLİZ MEDYASI: UKRAYNALILAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BOMBALADILAR

İngiliz Telegraph gazetesi Bakhmut'ya yaşayan sivillerin kaçmaya çalıştığı sırada Rus bombardımanının başladığını belirtti. Bombardıman sonucu bir kadın öldü, iki erkek ağır yaralandı.



Associated Press'e konuşan Ukrayna Ordusu temsilcisi sivillerin araçla kenti terk etmesinin çok tehlikeli olduğunu vurguladı ve insanların yaya olarak bölgeden kaçmaya çalıştığını anlattı.





Haberin Devamı

UKRAYNALI ASKERLERİN TABUTLARI EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Dün kenti kuşattıklarını duyuran Wagner Grubu Başkanı Prigozhin, bugün Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda bölgede hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin cansız bedenlerinin evlerine gönderildiğini duyurdu.

Rus askerlerinin taşıdığı tabutların görüntüsünü paylaşan Prigozhin açıklamasında "Ukrayna savaşçılarından bir grubu daha evlerine gönderiyoruz. Cesurca savaştılar ve öldüler. Bu yüzden onları anavatanlarına geri gönderiyoruz." dedi.



Uluslararası Savaş Çalışmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun Bahmut’taki köprüleri tahrip ettiğini ve bunun “çatışarak kontrollü çekilme” taktiğini uygularken “Rusların hareketliliğini kısıtlamaya çalıştıklarını gösterdiğini” söyledi.

Haberin Devamı

Kentin ele geçirilmesi, Rusya’nın son aylardaki nadir askeri zaferlerinden biri olabilir.

Ancak kentin stratejik önemi konusunda soru işaretleri var. Bazı uzmanlar kentte bir Rus zaferinin ödenen bedele değmediğini düşünüyor.

Savaşın öncesinde 75 bin nüfusa sahip olan Bakhmut’u ele geçirmeye çalışırken binlerce Rus askeri hayatını kaybetti.

Ukraynalı komutanlar Rus güçlerinin kendilerinin yedi katı kayıp verdiğini tahmin ediyor.